Женщина "залипла" в телефоне за секунду до катастрофы: ее спасло чудо (видео)

В турецком городе Кайсери женщина шла по платформе, глядя в телефон и проигнорировав правила безопасности. За мгновение до катастрофы ее спас работник компании, который вытащил неизвестную практически из-под колес трамвая.

Бдительный охранник понял всю опасность, а потому силой вытащил ее за руку и спас пассажирку, сообщает Need to Know.

Компания Kayseri Transportation Inc. подтвердила факт инцидента, который произошел в обеденное время 14 октября. На кадрах можно увидеть, как пассажирка идет по платформе, глядя в сторону, пока слева приближается поезд.

Женщина сделала шаг на пути, но охранник быстро схватил ее и вытащил в безопасное место, предотвратив серьезные травмы. Водитель поезда также отреагировал оперативно и затормозил транспортное средство.

"Все пассажиры должны быть внимательными на железнодорожных путях. Используйте пешеходные переходы, смотрите по обе стороны перед переходом и учитывайте, что наушники могут мешать услышать внешние звуки", — говорится в заявлении компании.

Известно, что женщина не пострадала в результате инцидента. Турецкие медиа указывают, что полиция не проводит проверку относительно вероятного нарушения правил поведения на транспорте.

