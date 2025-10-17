Жінка "залипла" в телефоні за секунду до катастрофи: її врятувало диво (відео)

У турецькому місті Кайсері жінка йшла платформою, дивлячись у телефон і проігнорувавши правила безпеки. За мить до катастрофи її врятував працівник компанії, який витягнув невідому практично з-під коліс трамваю.

Пильний охоронець зрозумів усю небезпеку, а тому силоміць витягнув її за руку та врятував пасажирку, повідомляє Need to Know.

Компанія Kayseri Transportation Inc. підтвердила факт інциденту, який стався в обідній час 14 жовтня. На кадрах можна побачити, як пасажирка йде по платформі, дивлячись убік, поки зліва наближається потяг.

Жінка зробила крок на колії, але охоронець швидко схопив її та витягнув у безпечне місце, запобігши серйозним травмам. Водій потяга також відреагував оперативно та загальмував транспортний засіб.

"Усі пасажири повинні бути уважними на залізничних коліях. Використовуйте пішохідні переходи, дивіться по обидва боки перед переходом і враховуйте, що навушники можуть заважати почути зовнішні звуки", — йдеться у заяві компанії.

Відео дня

Наразі відомо, що жінка не постраждала внаслідок інциденту. Турецькі медіа вказують, що поліція не проводить перевірку щодо ймовірного порушення правил поведінки на транспорті.

