Ефект метелика: чоловік посадив сина на автобус, а потім камера зафіксувала неймовірне (відео)

Один чоловік супроводжував свого сина до автобусної зупинки, після чого спокійно посадив його до громадського транспорту та пішов. Те, що сталося за кілька секунд потому, вразило мережу від побаченого на камерах спостереження.

Коли чоловік покинув зупинку, то за мить біла автівка буквально знесла дерево, де стояли батько та син, як видно на опублікованому ролику в Reddit.

Ролик з ефектом метелика став популярним — набрав понад 1 тис. реакцій і коментарів. На кадрах помітно, що чоловік і його син чекали на автобус, який незабаром приїхав.

Далі камера фіксує, як батько садить дитину на громадський транспорт і йде з місця зупинки. Буквально за кілька секунд стається неймовірне — саме в те місце, де стояли чоловік та його дитина, влітає біла автівка.

Потім видно, що машина зносить дерево та рухається в тому напрямку, куди вже звернув чоловік. Останні кадри показують, що машина пролетіла та врізалася в стовб.

Наразі точно невідомо, коли та де саме стався цей інцидент. Користувачі в мережі теж не змогли розпізнати певних локацій, аби з точністю вказати, де сталися події на камері відеоспостереження.

Реакція соцмереж

У коментарях до відео, юзери не могли повірити побаченому та говорили, що батькові з сином неймовірно пощастило. Найбільше вподобань отримали такі репліки:

"Боже правий, це просто нереально";

"Боюся уявити, що було б якби…";

"Ефекту метелика не існує? Впевнені?";

"Якби не було тієї стрілки на відео, я б й не зрозумів, що там щось сталося".

