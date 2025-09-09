Эффект бабочки: мужчина посадил сына на автобус, а потом камера зафиксировала невероятное (видео)

Один мужчина сопровождал своего сына до автобусной остановки, после чего спокойно посадил его в общественный транспорт и ушел. То, что произошло через несколько секунд спустя, поразило сеть от увиденного на камерах наблюдения.

Related video

Когда мужчина покинул остановку, то через мгновение белая машина буквально снесла дерево, где стояли отец и сын, как видно на опубликованном ролике в Reddit.

Ролик с эффектом бабочки стал популярным — набрал более 1 тыс. реакций и комментариев. На кадрах заметно, что мужчина и его сын ждали автобус, который вскоре приехал.

Далее камера фиксирует, как отец сажает ребенка на общественный транспорт и уходит с места остановки. Буквально через несколько секунд происходит невероятное — именно в то место, где стояли мужчина и его ребенок, влетает белая машина.

Затем видно, что машина сносит дерево и движется в том направлении, куда уже свернул мужчина. Последние кадры показывают, что машина пролетела и врезалась в столб.

Пока точно неизвестно, когда и где именно произошел этот инцидент. Пользователи в сети тоже не смогли распознать определенных локаций, чтобы с точностью указать, где произошли события на камере видеонаблюдения.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео, юзеры не могли поверить увиденному и говорили, что отцу с сыном невероятно повезло. Больше всего предпочтений получили такие реплики:

"Боже правый, это просто нереально";

"Боюсь представить, что было бы, если бы...";

"Эффекта бабочки не существует? Уверены?";

"Если бы не было той стрелки на видео, я бы и не понял, что там что-то произошло".

Ранее Фокус рассказывал, как блогеры чудом выжили во время ДТП. Американские инфлюсенсеры NinaUnrated и Патрик Блэквуд тестировали бургеры в популярном ресторане, когда в них влетела легковая машина.

Впоследствии стало известно, что машина оказалась в гостиной дома пары. В британском Ноттингемипьяный мужчина за рулем протаранил дом и въехал в гостиную, а хозяева чудом остались целыми.