Ремонт с сюрпризом: женщина снимала ковер дома и наткнулась на неожиданную находку (видео)

Британка Тара приобрела дом 1960-х в апреле этого года у пожилой пары, которая прожила там 50 лет. Уже через месяц она погрузилась в ремонт, но столкнулась с опасностью при смене покрытия.

Когда девушка начала снимать старый ковер в коридоре, то заметила наличие старого асбеста в покрытии, как видно на опубликованном видео в TikTok.

Ролик британки стал популярным — набрал более 500 тыс. просмотров. В нем женщина рассказала, что всегда хотела сделать ремонт в своем доме, потому что ей нравилась идея "оживить что-то старое". Но ей пришлось столкнуться со многими проблемами.

"Самый большой вызов — это планирование работ и очередность выполнения. Другой вызов — понимание, насколько дорогим может быть ремонт, ведь цены на материалы и работу выросли за последние годы", — сказала женщина в интервью Newsweek.

Відео дня

Когда дело дошло до ремонта пола, женщина подняла старый ковер и начала снимать покрытие. Она вспоминает, что тогда у нее были покалывания в носу и горле, а ее подписчики убеждены, что к этому был причастен асбест.

"Я получила множество сообщений от людей, которые говорили, что черный слой под паркетом может содержать асбест. Когда я увидела сообщения, я немного паниковала" — рассказала Тара.

Асбест — это волокнистый материал, который раньше использовали в строительстве из-за его устойчивости к огню, теплу и коррозии. Его запретили из-за риска развития серьезных заболеваний легких.

К счастью, угроза оказалась минимальной. Другие пользователи соцсетей, а также строители и эксперты подтвердили, что даже если асбест присутствует, его уровень низкий и опасность минимальна.

"Я многому научилась. Теперь знаю, во скольких продуктах использовался асбест — это просто невероятно. Это не остановило меня делать дальше, но теперь я всегда ношу защитную маску, когда работаю с материалами в старых домах, ведь никогда не знаешь, что там использовано", — резюмирует британка.

