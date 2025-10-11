Пара купила дом в Павлограде: хозяйка залилась слезами, увидев "сюрприз" (видео)

Пара купила дом в Павлограде, однако территория была буквально завалена мусором. Новая владелица призналась, что рыдала, когда впервые увидела свою недвижимость.

Пользовательница TikTok показала, как выглядит ее новый дом, в котором еще нужно многое сделать после предыдущих владельцев.

Женщина купила дом в Павлограде

Пара купила дом "с сюрпризом"

"Год назад мы на это решились. Взяли кучу деньжат, поехали и купили себе с мужем дом. Когда мы его покупали, девочки, скажу честно, я стояла и рыдала. Я разговаривала с мамой по телефону и она мне говорила: "У Леши золотые ручки, вы все сделаете". Мы купили кучу лома и хлама, и когда я это говорю, я без преувеличения об этом все рассказываю. Потому что вы только посмотрите, вот эта куча, на которой стоит мой муж, это все мусор", — рассказывает автор видео.

По словам женщины, все сараи, которые были на территории, это также просто мусор. Пустые бутылки, коробки, многие вещи, которыми пользовались предыдущие владельцы дома, нужно выбрасывать. Они никогда не вывозили мусор, который накопился за годы.

"И сейчас это все мы должны приводить в наш порядок. Чтобы выглядело именно так, как мы того хотим", — сказала автор видео.

Реакция людей

Ролик набрал более 60 тысяч просмотров, а в комментариях собрались полярные мнения:

"Сил вам и терпения! Думайте, как там будет красиво!".

"Вы оба молодцы."

"Когда покупаешь старый дом, то всегда в придачу идет куча хлама от старых хозяев".

"Зачем вы купили мусорник?".

"Это только наши люди за такие деньги покупают бомжатные, в то время европейцы живут в своих квартирах в ипотеку".

