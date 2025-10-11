Пара купила хату в Павлограді: хазяйка залилась слізьми, побачивши "сюрприз" (відео)

Пара купила будинок у Павлограді, проте територія була буквально завалена сміттям. Нова власниця зізналася, що ридала, коли вперше побачила свою нерухомість.

Користувачка TikTok показала, який вигляд має її нова оселя, у якій ще потрібно багато чого зробити після попередніх власників.

Жінка купила будинок у Павлограді

Пара купила будинок "із сюрпризом"

"Рік тому ми на це наважилися. Взяли купу грошенят, поїхали і купили собі з чоловіком будинок. Коли ми його купували, дівчата, скажу чесно, я стояла і ридала. Я розмовляла з мамою по телефону і вона мені казала: "У Льоші золоті ручки, ви все зробите". Ми купили купу брухту і мотлоху, і коли я це кажу, я без перебільшення про це все розповідаю. Тому що ви тільки подивіться, ось ця купа, на якій стоїть мій чоловік, це все сміття", — розповідає авторка відео.

За словами жінки, усі сараї, які були на території, це також просто сміття. Порожні пляшки, коробки, багато речей, якими користувалися попередні власники будинку, потрібно викидати. Вони ніколи не вивозили сміття, яке накопичилося за роки.

"І зараз це все ми маємо приводити до нашого ладу. Щоб виглядало саме так, як ми того хочемо", — сказала авторка відео.

Реакція людей

Ролик набрав понад 60 тисяч переглядів, а в коментарях зібралися полярні думки:

"Сил вам та терпіння! Думайте, як там буде гарно!".

"Ви обидва молодці!!!!!!".

"Коли купуєш старий дім, то завжди в придачу йде купа мотлоху від старих хазяїв".

"Нащо ви купили смітник?".

"Це тіки наші люди за такі гроші купують бомжатні, в той час європейці живуть в своїх квартирах в іпотеку".

