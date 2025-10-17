Ремонт із сюрпризом: жінка знімала килим удома та натрапила на несподівану знахідку (відео)

Британка Тара придбала будинок 1960-х у квітні цього року у літньої пари, яка прожила там 50 років. Уже через місяць вона поринула в ремонт, але зіткнулася з небезпекою під час зміни покриття.

Коли дівчина почала знімати старий килим у коридорі, то помітила наявність старого азбесту в покритті, як видно на опублікованому відео в TikTok.

Ролик британки став популярним — набрав понад 500 тис. переглядів. В ньому жінка розповіла, що завжди хотіла зробити ремонт у своєму будинку, бо їй подобалася ідея "оживити щось старе". Але їй довелося зіткнутися з багатьома проблемами.

"Найбільший виклик — це планування робіт та черговість виконання. Інший виклик — розуміння, наскільки дорогим може бути ремонт, адже ціни на матеріали й роботу зросли за останні роки," — сказала жінка в інтерв'ю Newsweek.

Коли справа дійшла до ремонту підлоги, жінка підняла старий килим і почала знімати покриття. Вона згадує, що тоді в неї були поколювання в носі та горлі, а її підписники переконані, що до цього був причетний азбест.

"Я отримала безліч повідомлень від людей, які казали, що чорний шар під паркетом може містити азбест. Коли я побачила повідомлення, я трохи панікувала" — розповіла Тара.

Азбест — це волокнистий матеріал, який раніше використовували в будівництві через його стійкість до вогню, тепла та корозії. Його заборонили через ризик розвитку серйозних захворювань легенів.

На щастя, загроза виявилася мінімальною. Інші користувачі соцмереж, а також будівельники й експерти підтвердили, що навіть якщо азбест присутній, його рівень низький і небезпека мінімальна.

"Я багато чого навчилася. Тепер знаю, у скількох продуктах використовувався азбест — це просто неймовірно. Це не зупинило мене робити далі, але тепер я завжди ношу захисну маску, коли працюю з матеріалами у старих будинках, адже ніколи не знаєш, що там використано", — резюмує британка.

