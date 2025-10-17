Сколько давать чаевых барменам: эксперты назвали норму
Эксперты по гостеприимству в США (Вашингтон, округ Колумбия) призывают клиентов придерживаться единого стандарта чаевых для барменов в размере 20% от суммы заказа. Обсуждение активизировалось из-за снижения уровня чаевых среди младшего поколения посетителей.
Дискуссия о размере чаевых для барменов приобрела новую актуальность. Как сообщает Fox News, представители индустрии гостеприимства фиксируют тенденцию к уменьшению щедрости клиентов, особенно среди поколения Z. Это, по словам барменов, влияет на их доходы и мотивацию.
Дерек Браун, соучредитель вашингтонской компании Drink Company, отметил, что бармены должны получать такой же процент чаевых, как и официанты.
"Это 20% — именно столько должны быть чаевые", — сказал Браун.
Менеджер бара Ranch 616 в городе Остин (штат Техас) Джонатан Голл добавил, что уровень чаевых постепенно рос.
"Раньше это было 15%, потом 18%, а теперь стандартом стало 20%", — подчеркнул он.
В компании Toast, разрабатывающей программное обеспечение для ресторанов, отмечают: универсальной формулы нет. Однако, как указано в блоге компании, общее правило заключается в том, чтобы оставлять от 1 до 2 долларов за каждый алкогольный напиток или 15-20% от итоговой суммы счета.
"Для более дорогих коктейлей или крупных заказов целесообразно придерживаться верхней границы — 20%", — отмечает Toast.
Размер чаевых, по данным экспертов, зависит также от нескольких факторов — сложности приготовления напитка, качества обслуживания, времени суток и взаимодействия между клиентом и персоналом.
"Если бармен внимательный, дает точные рекомендации или уделяет больше времени гостю, стоит поблагодарить его более щедрыми чаевыми", — пояснили в Toast.
В то же время клиентам советуют учитывать обстоятельства. Во время часов пик или счастливых часов, когда бармены работают в усиленном режиме, эксперты рекомендуют оставлять большие суммы. Для постоянных посетителей щедрые чаевые помогают поддерживать хорошие отношения с персоналом.
Клиентка из Южной Флориды Моника Бабер подтвердила, что всегда старается оставлять около 20%, если довольна обслуживанием.
"Если сервис отличный и ко мне внимательны — я придерживаюсь 20%. Если плохо — могу уменьшить сумму", — сказала она.
Житель Сиэтла Джош Лоф отметил, что обычно оставляет один доллар за напиток и добавляет еще один в конце вечера, если доволен общением с барменом.
"Если обслуживание приятное, могу дать два доллара за раунд", — сказал Лоф.
Вместе с тем, Toast уточняет, что есть случаи, когда меньшие чаевые или их отсутствие допустимы — например, если бармен ведет себя грубо или невнимательно, или когда клиент не взаимодействует с персоналом, как в барах самообслуживания.
"Проверяйте свой чек, чтобы избежать двойных чаевых", — отмечают в компании.
