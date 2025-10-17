Скільки давати чайових барменам: експерти назвали норму

Експерти з гостинності у США (Вашингтон, округ Колумбія) закликають клієнтів дотримуватись єдиного стандарту чайових для барменів у розмірі 20% від суми замовлення. Обговорення активізувалося через зниження рівня чайових серед молодшого покоління відвідувачів.

Дискусія щодо розміру чайових для барменів набула нової актуальності. Як повідомляє Fox News, представники індустрії гостинності фіксують тенденцію до зменшення щедрості клієнтів, особливо серед покоління Z. Це, за словами барменів, впливає на їхні доходи та мотивацію.

Дерек Браун, співзасновник вашингтонської компанії Drink Company, наголосив, що бармени повинні отримувати такий самий відсоток чайових, як і офіціанти.

"Це 20% — саме стільки мають бути чайові", — сказав Браун.

Менеджер бару Ranch 616 у місті Остін (штат Техас) Джонатан Голл додав, що рівень чайових поступово зростав.

"Раніше це було 15%, потім 18%, а тепер стандартом стало 20%", — наголосив він.

Відео дня

У компанії Toast, що розробляє програмне забезпечення для ресторанів, зазначають: універсальної формули немає. Проте, як вказано у блозі компанії, загальне правило полягає у тому, щоб залишати від 1 до 2 доларів за кожен алкогольний напій або 15–20% від підсумкової суми рахунку.

"Для дорожчих коктейлів або великих замовлень доцільно дотримуватись верхньої межі — 20%", — зазначає Toast.

Розмір чайових, за даними експертів, залежить також від кількох чинників — складності приготування напою, якості обслуговування, часу доби та взаємодії між клієнтом і персоналом.

"Якщо бармен уважний, дає влучні рекомендації або приділяє більше часу гостю, варто подякувати йому щедрішими чайовими", — пояснили у Toast.

Водночас клієнтам радять враховувати обставини. Під час годин пік або щасливих годин, коли бармени працюють у посиленому режимі, експерти рекомендують залишати більші суми. Для постійних відвідувачів щедрі чайові допомагають підтримувати добрі стосунки з персоналом.

Клієнтка з Південної Флориди Моніка Бабер підтвердила, що завжди намагається залишати приблизно 20%, якщо задоволена обслуговуванням.

"Якщо сервіс чудовий і до мене уважні — я дотримуюсь 20%. Якщо погано — можу зменшити суму", — сказала вона.

Житель Сіетла Джош Лоф зазначив, що зазвичай залишає один долар за напій і додає ще один наприкінці вечора, якщо задоволений спілкуванням із барменом.

"Якщо обслуговування приємне, можу дати два долари за раунд", — сказав Лоф.

Водночас Toast уточнює, що є випадки, коли менші чайові або їхня відсутність допустимі — наприклад, якщо бармен поводиться грубо чи неуважно, або коли клієнт не взаємодіє з персоналом, як у барах самообслуговування.

"Перевіряйте свій чек, щоб уникнути подвійних чайових", — наголошують у компанії.

Як повідомляв Фокус, офіціантка заробляє великі чайові завдяки брехні.

Фокус також писав, що 81-річна офіціантка отримала $300 тисяч чайових.