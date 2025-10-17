"Замечательные соседи": британцы признались, как живут дипломаты самой закрытой страны мира (фото)

Дипломаты Северной Кореи остаются одними из самых закрытых к общению с иностранцами во время своих миссий. В то же время жители Лондона рассказали необычные подробности из жизни посольства КНДР на Туманном Альбионе.

Жители района Ганнерсбери, что на западе Лондона, описали северокорейских дипломатов как "идеальных соседей", сообщает издание Metro.

Ряд здешних владельцев отказались называть свои имена, но рассказали некоторые частные подробности жизни посольства КНДР, которое здесь находится с 2003 года. Журналисты установили, что северокорейские послы жили в доме, построенном в 1920-х годов.

Здесь есть входной зал с камином, ведущий к двум гостиным, одна из которых имеет двойные двери, выходящие в задний сад. На первом этаже также есть кухня-столовая, туалет и прачечная комната. Всего в доме есть четыре большие гостиные, подсобные помещения и вместительный гараж.

Відео дня

Рядом с посольством живут другие жители Лондона Фото: SWNS

В то же время узнать о том, что здесь размещается именно посольство можно только благодаря флагштоку в саду, где северокорейский флаг поднимают в важные дни. Один из жителей рассказал журналистам, что они — "идеальные соседи". Они практически не шумят и не создают проблем окружающим людям.

"Единственный шум, который мы слышим, — это когда кто-то играет на фортепиано классическую музыку, и это очень мило. Мы редко видим, чтобы кто-то заходил или выходил, но однажды подросток, который там живет, пришел попросить вернуть мяч — он был очень приятный и вежливый. Могу честно сказать, что жители посольства — просто идеальные соседи. Если бы не мусор, который они выносят в день сбора, мы бы и не знали, что они рядом", — говорит арендатор.

Другой сосед рассказал, что видел нынешних жителей посольства в местном ресторане кари и на теннисных кортах напротив дома. Он рассказал СМИ, что два года назад приехали новые жители, однако они ведут себя достаточно добросовестно и ответственно.

Интерьер одной из комнат посольства Фото: SWNS

"Два года назад в посольстве жили другие люди, но, кажется, они уехали посреди ночи. Мы тогда думали, не попали ли они под давление — от нашего правительства или своего. В любом случае, новые люди кажутся вполне нормальными. Они играют в теннис и любят карри в нашем местном ресторане. На прошлой неделе возле дома состоялась небольшая демонстрация против их правительства, но ничего серьезного", — рассказал местный житель.

Еще один сосед говорит, что возле посольства стоят регулярно припаркованные две черные машины марки Mercedes. Сама территория дома охвачена камерами наблюдения.

"Они обычно заезжают и выезжают на машинах — мы редко видим их пешком. Они выглядят очень тихими и сдержанными, что, видимо, свойственно тем, кто представляет авторитарное государство. Это вообще странное место для посольства — здесь, в пригороде. Но, видимо, именно этого они и хотят — быть вне поля зрения", — подытожил мужчина.

Ранее Фокус рассказывал о том, как в КНДР запретили популярные "западные" слова вроде "гамбургер". Все чиновники получают подробные инструкции, где должны осознанно использовать только северокорейскую лексику, избегая при этом иностранных заимствований.

Впоследствии стало известно, что в Северной Корее выросло количество концлагерей. Новый отчет подтверждает, что заключенных подвергают принудительному труду, пыткам и казнят за незначительные нарушения.