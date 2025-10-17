"Чудові сусіди": британці зізнались, як живуть дипломати найзакритішої країни світу (фото)

Дипломати Північної Кореї залишаються одними з найзакритіших до спілкування з іноземцями під час своїх місій. Водночас мешканці Лондона розповіли незвичні подробиці з життя амбасади КНДР на Туманному Альбіоні.

Мешканці району Ґаннерсбері, що на заході Лондона, описали північнокорейських дипломатів як "ідеальних сусідів", повідомляє видання Metro.

Низка тутешніх власників відмовилися називати свої імена, але розповіли деякі приватні подробиці життя посольства КНДР, яке тут перебуває з 2003 року.

Журналісти встановили, що північнокорейські посли жили в будинку, збудованому в 1920-х років. Тут є вхідна зала з каміном, що веде до двох віталень, одна з яких має подвійні двері, які виходять у задній сад.

На першому поверсі також є кухня-їдальня, туалет і пральна кімната. Загалом у будинку є чотири великі вітальні, підсобні приміщення та місткий гараж.

Відео дня

Поруч з посольством живуть інші мешканці Лондона Фото: SWNS

Водночас дізнатися про те, що тут розміщується саме посольство, можна лише завдяки флагштоку в саду, де північнокорейський прапор піднімають у важливі дні. Один з мешканців розповім журналістам, що вони — "ідеальні сусіди". Вони практично не шумлять та не створюють проблем людям довкола.

"Єдиний шум, який ми чуємо, — це коли хтось грає на фортепіано класичну музику, і це дуже мило. Ми рідко бачимо, щоб хтось заходив чи виходив, але одного разу підліток, який там живе, прийшов попросити повернути м’яч — він був надзвичайно приємний і ввічливий. Можу чесно сказати, що мешканці посольства — просто ідеальні сусіди. Якби не сміття, яке вони виносять у день збору, ми б і не знали, що вони поруч", — говорить орендар.

Інший сусід розповів, що бачив нинішніх мешканців посольства в місцевому ресторані карі та на тенісних кортах навпроти будинку. Він розповів ЗМІ, що два роки тому приїхали нові мешканці, однак вони поводять себе досить сумлінно та відповідально.

Інтер'єр однієї з кімнат посольства Фото: SWNS

"Два роки тому в посольстві жили інші люди, але, здається, вони виїхали посеред ночі. Ми тоді гадали, чи не потрапили вони під тиск — від нашого уряду чи свого. У будь-якому разі, нові люди здаються цілком нормальними. Вони грають у теніс і полюбляють карі в нашому місцевому ресторані. Минулого тижня біля будинку відбулася невелика демонстрація проти їхнього уряду, але нічого серйозного", — розповів тутешній мешканець.

Ще один сусід говорить, що біля посольства стоять регулярно припарковані дві чорні машини марки Mercedes. Сама територія будинку охоплена камерами спостереження.

"Вони зазвичай заїжджають і виїжджають на машинах — ми рідко бачимо їх пішки. Вони виглядають дуже тихими й стриманими, що, мабуть, властиво тим, хто представляє авторитарну державу. Це взагалі дивне місце для посольства — тут, у передмісті. Але, мабуть, саме цього вони й хочуть — бути поза увагою", — підсумував чоловік.

Раніше Фокус розповідав про те, як у КНДР заборонили популярні "західні" слова на кшталт "гамбургер". Всі посадовці отримують детальні інструкції, де мають усвідомлено використовувати тільки північнокорейську лексику, уникаючи при цьому іноземних запозичень.

Згодом стало відомо, що в Північній Кореї виросла кількість концтаборів. Новий звіт підтверджує, що ув’язнених піддають примусовій праці, тортурам і страчують за незначні порушення.