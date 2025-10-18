Ученые раскрыли секрет, почему Coca-Cola из McDonald"s кажется вкуснее: ответ удивил

Многие поклонники фастфуда годами твердят одно и то же: "Кола из McDonald’s — особенная". Она холоднее, мягче, свежее и как будто вкуснее, чем из любой банки или бутылки.

Теперь этому феномену найдено научное объяснение. Об этом сообщает издание Unilad.

Как оказалось, секрет McDonald’s — не в магии, а в скрупулезном соблюдении стандартов. Компания уделяет напиткам особое внимание и "проходит лишнюю милю", чтобы вкус был идеальным.

Главная причина — качество воды и способ ее охлаждения. В McDonald’s используется предварительно фильтрованная и охлажденная вода. Именно низкая температура помогает лучше растворять углекислый газ — это объясняет, почему напиток кажется более насыщенным и "игристым".

Вторая деталь — способ хранения сиропа. В то время как большинство кафе получают сироп в пластиковых пакетах, McDonald’s хранит его в резервуарах из нержавеющей стали. Это защищает концентрат от света, воздуха и перепадов температуры, сохраняя вкус максимально свежим.

Кроме того, компания регулирует соотношение сиропа и газированной воды — немного выше стандартного. Так компенсируется разбавление, которое происходит, когда лед в стакане начинает таять.

И, наконец, дело даже в трубочке. В McDonald’s она чуть шире обычной — всего на 0,02 дюйма. Это, по словам инженеров, помогает напитку лучше "раскрываться" и сильнее воздействовать на вкусовые рецепторы.

Также особое удовольствие от пузырьков объясняется реакцией мозга: углекислота активирует те же болевые рецепторы, что и острая пища. Именно эта легкая "щекотка" и делает кока-колу такой приятной для человека.

Любопытно, что, как отмечают ученые, другие животные — мыши, собаки и даже лошади — избегают газированных напитков. Похоже, только человек способен получать удовольствие от их легкого раздражающего эффекта.

