Учені розкрили секрет, чому Coca-Cola з McDonald "s здається смачнішою: відповідь здивувала

Багато шанувальників фастфуду роками твердять одне й те саме: "Кола з McDonald's — особлива". Вона холодніша, м'якша, свіжіша і начебто смачніша, ніж із будь-якої банки чи пляшки.

Тепер цьому феномену знайдено наукове пояснення. Про це повідомляє видання Unilad.

Як виявилося, секрет McDonald's — не в магії, а в скрупульозному дотриманні стандартів. Компанія приділяє напоям особливу увагу і "проходить зайву милю", щоб смак був ідеальним.

Головна причина — якість води та спосіб її охолодження. У McDonald's використовується попередньо фільтрована та охолоджена вода. Саме низька температура допомагає краще розчиняти вуглекислий газ — це пояснює, чому напій здається більш насиченим і "ігристим".

Друга деталь — спосіб зберігання сиропу. Тоді як більшість кафе отримують сироп у пластикових пакетах, McDonald's зберігає його в резервуарах з нержавіючої сталі. Це захищає концентрат від світла, повітря і перепадів температури, зберігаючи смак максимально свіжим.

Крім того, компанія регулює співвідношення сиропу та газованої води — трохи вище стандартного. Так компенсується розведення, яке відбувається, коли лід у склянці починає танути.

І, нарешті, справа навіть у трубочці. У McDonald's вона трохи ширша за звичайну — лише на 0,02 дюйма. Це, за словами інженерів, допомагає напою краще "розкриватися" і сильніше впливати на смакові рецептори.

Також особливе задоволення від бульбашок пояснюється реакцією мозку: вуглекислота активує ті самі больові рецептори, що й гостра їжа. Саме цей легкий "лоскоток" і робить кока-колу такою приємною для людини.

Цікаво, що, як зазначають учені, інші тварини — миші, собаки і навіть коні — уникають газованих напоїв. Схоже, тільки людина здатна отримувати задоволення від їхнього легкого подразнювального ефекту.

