Женщина купила дешевые серьги с камнями: реальная цена украшений ошарашила ее (фото)

Жительница США сходила в благотворительный магазин и нашла очень интересные недорогие серьги. После покупки и чистки, она понесла их к ювелиру, который рассказал потрясающую информацию.

Оказалось, что камни в украшениях являются настоящими бриллиантами, что автоматически делает серьги очень дорогими, говорится в заметке автора в Reddit.

Результат ошеломил ее — сам эксперт оценил находку в $4 682 (около 204 тыс. грн). Радуясь своей удаче, женщина говорит, что ювелир предложил выкупить их у владелицы.

"Конечно, реально продать можно только за часть оценочной стоимости — но все равно это замечательная находка. Пока оставлю себе, хочу поносить их и понять, не слишком ли они тяжелые", — сказала американка.

Цена сережек при покупке Фото: Reddit Реальная стоимость драгоценностей Фото: Reddit

По ее словам, этот случай не является первым, когда ей так везет. Ранее она приобрела коробку на распродаже поместья за $140 (примерно 6100 грн), а открыв ее нашла внутри золота на около $4 000 (около 174 тыс. грн).

Відео дня

Реакция соцсетей

Под публикацией об удачной находке женщины пользователи оставили множество реплик — от искреннего восхищения до собственных историй о подобных случаях. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Очень надеялся, что оценка окажется потрясающей! Надеюсь, что сможешь носить их с удовольствием, пока ищешь свою следующую невероятную находку. Это было настоящее удовольствие даже для нас, кто просто наблюдает со стороны";

"Благодаря твоему предыдущему посту я поняла, что серьга, которую мне когда-то подарила тётя, — не простое украшение";

"Она оказалась бриллиантом из старого французского ювелирного магазина! Я думала, это обычная серьга — а оказалось, что нет";

"Невероятная находка. Ювелирка всегда оценивается в несколько раз дороже реальной цены продажи. Но все равно — фантастическое открытие!";

"Боже, какая удача! И это же совершенно неприметные серьги".

Ранее Фокус сообщал о том, что дешевое ожерелье оказалось редким ценным предметом. Женщина купила винтажное ожерелье всего за 10 долларов в секонд-хенде и неожиданно выяснила, что это настоящий пресноводный черный жемчуг.

Впоследствии стало известно, как картина за копейки оказалась редким произведением искусства. История британца Криса Хаттона стала доказательством того, что сокровища можно найти где угодно.