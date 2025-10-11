Картина, купленная за 20 фунтов, оказалась редким произведением искусства (фото)

История британца Криса Хаттона стала доказательством того, что сокровища можно найти где угодно. Мужчина рассказал, что его случайная покупка может значительно пополнить его бюджет.

Картина с изображением кошки за 20 фунтов (примерно 1104 гривны) оказалась подлинником художника Ли Вудса, и ее стоимость теперь оценивают в 450 фунтов (примерно 24 855 гривен) и более. Об этом пишет Mirror.

47-летний Хаттон, который уже несколько лет занимается поиском ценных вещей для перепродажи, утверждает, что в этот раз полагался исключительно на интуицию. Проходя мимо витрины магазина в графстве Дорсет, он заметил необычное полотно — выразительный портрет кошки с внимательным взглядом. Хотя мужчина признается, что не интересуется ни искусством, ни кошками, что-то в картине заставило его остановиться.

"Иногда просто чувствуешь, что вещь стоит купить, даже если ничего о ней не знаешь", — говорит Крис. Он снял картину с витрины и решил рискнуть.

Мужчина понял, что перед ним оригинал с подписью художника Фото: Jam Press

Дома, когда он достал полотно из рамы, стало ясно, что это не дешевая репродукция, а оригинал с подписью художника. После небольшого исследования Крис узнал, что работы Ли Вудса регулярно продаются в интернете и на аукционах по цене от 200 до 700 фунтов стерлингов (от 11 тысяч до 38 тысячи гривен). Одна из похожих картин недавно ушла с торгов за 360 фунтов (почти 20 тысяч гривен), а другую выставили на eBay почти за 650 фунтов (примерно 36 тысяч гривен).

"Я не ожидал, что куплю что-то действительно стоящее. Но это и есть кайф. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Иногда идешь просто посмотреть, а возвращаешься с находкой, которая может принести прибыль", — признается британец.

Теперь Крис планирует выставить свою картину на продажу за 450 фунтов стерлингов (примерно 24 855 гривен), превратив случайный визит в благотворительный магазин в удачное вложение. Однако он говорит, что даже если покупатель не найдется сразу, опыт и азарт охоты за сокровищами для него стоят не меньше, чем возможная прибыль.

