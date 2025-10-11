Картина, куплена за 20 фунтів, виявилася рідкісним витвором мистецтва (фото)

Історія британця Кріса Хаттона стала доказом того, що скарби можна знайти де завгодно. Чоловік розповів, що його випадкова покупка може значно поповнити його бюджет.

Related video

Картина із зображенням кішки за 20 фунтів (приблизно 1104 гривні) виявилася оригіналом художника Лі Вудса, і її вартість тепер оцінюють у 450 фунтів (приблизно 24 855 гривень) і більше. Про це пише Mirror.

47-річний Гаттон, який уже кілька років займається пошуком цінних речей для перепродажу, стверджує, що цього разу покладався виключно на інтуїцію. Проходячи повз вітрину магазину в графстві Дорсет, він помітив незвичайне полотно — виразний портрет кішки з уважним поглядом. Хоча чоловік зізнається, що не цікавиться ні мистецтвом, ні кішками, щось у картині змусило його зупинитися.

"Іноді просто відчуваєш, що річ варто купити, навіть якщо нічого про неї не знаєш", — каже Кріс. Він зняв картину з вітрини і вирішив ризикнути.

Чоловік зрозумів, що перед ним оригінал із підписом художника Фото: Jam Press

Вдома, коли він дістав полотно з рами, стало зрозуміло, що це не дешева репродукція, а оригінал із підписом художника. Після невеликого дослідження Кріс дізнався, що роботи Лі Вудса регулярно продають в інтернеті та на аукціонах за ціною від 200 до 700 фунтів стерлінгів (від 11 тисяч до 38 тисячі гривень). Одна зі схожих картин нещодавно пішла з торгів за 360 фунтів (майже 20 тисяч гривень), а іншу виставили на eBay майже за 650 фунтів (приблизно 36 тисяч гривень).

"Я не очікував, що куплю щось справді вартісне. Але це і є кайф. Ніколи не знаєш, що на тебе чекає. Іноді йдеш просто подивитися, а повертаєшся зі знахідкою, яка може принести прибуток", — зізнається британець.

Тепер Кріс планує виставити свою картину на продаж за 450 фунтів стерлінгів (приблизно 24 855 гривень), перетворивши випадковий візит до благодійної крамниці на вдале вкладення. Однак він каже, що навіть якщо покупець не знайдеться одразу, досвід і азарт полювання за скарбами для нього варті не менше, ніж можливий прибуток.

Раніше Фокус повідомляв, що дешева на вигляд сімейна реліквія виявилася рідкісним діамантом за 1,2 млн євро. Камінь дістався мешканці Італії від її покійної бабусі. Лише нещодавно вона вирішила оцінити реліквію і звернулася до фахівців аукціонного дому Aste Bolaffi в Турині.

Також стало відомо, що чоловік купив прикрасу за $5 і дізнався, що вона коштує в сотні разів дорожче. Як з'ясувалося пізніше, це була каблучка з опалом із 9-каратного золота вагою 15 грамів.