Жінка купила дешеві сережки з камінням: реальна ціна прикрас ошелешила її (фото)

Мешканка США сходила в благодійний магазин і знайшла дуже цікаві недорогі сережки. Після покупки та чистки, вона понесла їх до ювеліра, який розповів приголомшливу інформацію.

Виявилося, що каміння у прикрасах є справжніми діамантами, що автоматично робить сережки дуже дорогими, йдеться в дописі авторки в Reddit.

Результат приголомшив її — сам експерт оцінив знахідку у $4 682 (близько 204 тис. грн). Радіючи своїй удачі, жінка говорить, що ювелір запропонував викупити їх у власниці.

"Звісно, реально продати можна лише за частину оціночної вартості — але все одно це чудова знахідка. Поки залишу собі, хочу поносити їх і зрозуміти, чи не надто вони важкі", — сказала американка.

За її словами, цей випадок не є першим, коли їй так щастить. Раніше вона придбала коробку на розпродажі маєтку за $140 (приблизно 6100 грн), а відкривши її знайшла всередині золота на близько $4 000 (близько 174 тис. грн).

Реакція соцмереж

Під публікацією про вдалу знахідку жінки користувачі залишили безліч реплік — від щирого захоплення до власних історій про подібні випадки. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Дуже сподівався, що оцінка виявиться приголомшливою! Сподіваюся, що зможеш носити їх із задоволенням, поки шукаєш свою наступну неймовірну знахідку. Це було справжнє задоволення навіть для нас, хто просто спостерігає збоку";

"Завдяки твоєму попередньому посту я зрозуміла, що сережка, яку мені колись подарувала тітка, — не проста прикраса";

"Вона виявилася діамантом із давнього французького ювелірного магазину! Я думала, це звичайна сережка — а виявилося, що ні";

"Неймовірна знахідка. Ювелірка завжди оцінюється в кілька разів дорожче за реальну ціну продажу. Але все одно — фантастичне відкриття!";

"Боже, яка удача! І це ж абсолютно непримітні сережки".

