Пара ремонтировала дом 1930-х годов и была ошеломлена неожиданной находкой в стене (фото)

Приобретенный старый дом супругами, где предыдущие владельцы прожили более полувека, решил ошарашить пару неожиданным сюрпризом. Во время ремонта супруги обнаружили неожиданную находку, которая их поразила.

Шарлотта и Джои Уайтгаус из Британии решили обновить свое новое помещение 1930-х годов "с нуля", несмотря на то, что практически не имеют соответствующего опыта. Об этом сообщает The Mirror.

Во время ремонта они удалили множество слоев обоев и мусора, но настоящая неожиданность ждала в гостиной. За слоем обоев и пены Джои обнаружил небольшую полость в стене, а внутри — тщательно спрятанную газету.

"Мы нашли этот выпуск Evening Standard от 11 октября 1967 года. Дом построили в 30-х, а предыдущие владельцы жили здесь не менее 57 лет. Удивительно, насколько хорошо газета сохранилась — ее до сих пор можно читать", — рассказал мужчина.

Сами Шарлотта и Джои признались, что работы впереди еще немало. Они говорят, что уже содрали "кажется миллион слоев обоев".

"Серьезно, зачем было менять их полсотни раз? У нас всего три недели, чтобы закончить ремонт на горе до завершения аренды квартиры, поэтому работаем без остановки — мы и наши коты", — резюмирует женщина.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи начали делиться собственными "историческими" находками. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Мы во время ремонта наткнулись на открытки 1940-х и теперь храним их в рамке";

"Я нашел газету 1912 года с новостями о "Титанике", правда, разобрать текст было трудно"

"Моя сестра во время ремонта старого семейного дома обнаружила письма 1950-х, где дочь предыдущих владельцев рассказывала об издевательствах в семье. От ужаса сестра сожгла их";

"Это также мог быть "тайник" в стене, мог быть вентиляционным отверстием, которое когда-то использовалось для печного отопления. Некоторые советовали проверить и пол: "Мы находили монеты между кирпичами. А в вентиляции — тоже старые газеты";

"Советую в стене современную газету для следующих владельцев".

