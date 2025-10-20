Пара ремонтувала будинок 1930-х років і була шокована неочікуваною знахідкою в стіні (фото)

Придбаний старий будинок подружжям, де попередні власники прожили понад пів століття, вирішив ошелешити пару неочікуваним сюрпризом. Під час ремонту подружжя виявило неочікувану знахідку, яка їх шокувала.

Шарлотта та Джої Вайтгаус із Британії вирішили оновити своє нове помешкання 1930-х років "з нуля", попри те, що практично не мають відповідного досвіду. Про це повідомляє The Mirror.

Під час ремонту вони видалили безліч шарів шпалер і сміття, але справжня несподіванка чекала у вітальні. За шаром шпалер і піни Джої виявив невелику порожнину в стіні, а всередині — ретельно заховану газету.

"Ми знайшли цей випуск Evening Standard від 11 жовтня 1967 року. Будинок збудували у 30-х, а попередні власники жили тут щонайменше 57 років. Дивно, наскільки добре газета зберіглася — її досі можна читати", — розповів чоловік.

Самі Шарлотта й Джої зізналися, що роботи попереду ще чимало. Вони кажуть, що вже здерли "здається, мільйон шарів шпалер".

"Серйозно, навіщо було міняти їх пів сотні разів? У нас лише три тижні, щоб закінчити ремонт на горі до завершення оренди квартири, тож працюємо без упину — ми й наші коти", — резюмує жінка.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі почали ділитися власними "історичними" знахідками. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Ми під час ремонту натрапили на листівки 1940-х і тепер зберігаємо їх у рамці";

"Я знайшов газету 1912 року з новинами про "Титанік", щоправда, розібрати текст було важко"

"Моя сестра під час ремонту старого родинного будинку виявила листи 1950-х, де донька попередніх власників розповідала про знущання в сім’ї. Від жаху сестра спалила їх";

"Ця "схованка" у стіні могла бути вентиляційним отвором, який колись використовувався для пічного опалення. Дехто радив перевірити й підлогу: "Ми знаходили монети між цеглинами. А у вентиляції — теж старі газети";

"Раджу в стіні сучасну газету для наступних власників".

