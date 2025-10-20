Случайная находка на чердаке "озолотила" семью: за сколько продали вазу династии Мин (фото)

Обычная на первый взгляд треснувшая ваза, долгие годы стоявшая на чердаке, неожиданно принесла своим владельцам целое состояние.

Аукционный дом Hansons Auctioneers из британского города Этволл продал предмет за 130 000 фунтов стерлингов (7,3 млн гривен), хотя первоначальная оценка составляла всего 100 (5600 гривен). Об этом пишет Daily Mail.

Эксперты сначала решили, что это поздняя копия фарфора периода Сюаньдэ (1426–1435), но китайские коллекционеры распознали в ней подлинный артефакт XV века. Семь участников торгов вступили в борьбу, и финальная цена превысила ожидания в 1300 раз.

Ваза принадлежала Амaнде Кент и Хелен Момен, которые получили ее в наследство от прадеда, юриста Перси Хораса Браунда Кента (1876–1963). Он жил и работал в Китае в начале XX века, где собирал предметы искусства.

"Мы были поражены, когда ставки начали расти. Только теперь понимаем, какое сокровище хранилось у нас на чердаке", — призналась Аманда.

Ваза принадлежала Амaнде Кент и Хелен Момен, которые получили ее в наследство от прадеда Фото: BNPS

На поверхности фарфора сохранились микротрещины и царапины, но это не помешало китайским коллекционерам увидеть в ней императорскую редкость. Подобные изделия обычно несут шестииероглифическую надпись Da ming Xuande nianzhi, что означает "изготовлено во время правления Сюаньдэ Великой династии Мин".

Аукционист Чарльз Хэнсон отметил, что датировка китайского фарфора XV века — "чрезвычайно сложная задача".

"Поздние мастера часто ставили клейма более ранних эпох, выражая таким образом уважение к старым гончарам. Мы действовали осторожно, но покупатели оказались правы", — отметил эксперт.

Он добавил, что интерес китайских коллекционеров к возвращению исторических ценностей из Европы в последние годы растет.

