Випадкова знахідка на горищі "озолотила" сім'ю: за скільки продали вазу династії Мін (фото)

Звичайна на перший погляд тріснута ваза, що довгі роки стояла на горищі, несподівано принесла своїм власникам цілий статок.

Аукціонний дім Hansons Auctioneers із британського міста Етволл продав предмет за 130 000 фунтів стерлінгів (7,3 млн гривень), хоча початкова оцінка становила лише 100 (5600 гривень). Про це пише Daily Mail.

Експерти спочатку вирішили, що це пізня копія порцеляни періоду Сюаньде (1426-1435), але китайські колекціонери розпізнали в ній справжній артефакт XV століття. Сім учасників торгів вступили в боротьбу, і фінальна ціна перевищила очікування в 1300 разів.

Ваза належала Аманді Кент і Гелен Момен, які отримали її у спадок від прадіда, юриста Персі Хораса Браунда Кента (1876-1963). Він жив і працював у Китаї на початку XX століття, де збирав предмети мистецтва.

"Ми були вражені, коли ставки почали зростати. Тільки тепер розуміємо, який скарб зберігався у нас на горищі", — зізналася Аманда.

Ваза належала Аманді Кент і Гелен Момен, які отримали її у спадок від прадіда Фото: BNPS

На поверхні порцеляни збереглися мікротріщини і подряпини, але це не завадило китайським колекціонерам побачити в ній імператорську рідкість. Подібні вироби зазвичай несуть шестиієрогліфічний напис Da ming Xuande nianzhi, що означає "виготовлено під час правління Сюаньде Великої династії Мін".

Аукціоніст Чарльз Генсон зазначив, що датування китайської порцеляни XV століття — "надзвичайно складне завдання".

"Пізні майстри часто ставили клейма більш ранніх епох, висловлюючи таким чином повагу до старих гончарів. Ми діяли обережно, але покупці мали рацію", — зазначив експерт.

Він додав, що інтерес китайських колекціонерів до повернення історичних цінностей з Європи останніми роками зростає.

