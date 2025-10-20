Историческую часовню хотят продать как роскошную виллу: местные протестуют (фото)

В одном поселке на юге Англии разгорелся "религиозный бунт" — местные священники решили продать древнюю часовню. Такая задумка преподобных не понравилась местным, которые имеют опасения относительно судьбы этого заведения.

Небольшая каменная часовня может стать местом для дома или бизнеса для богатых, что, по мнению местных, уничтожит уникальное сооружение, сообщает Cornwall Live.

Журналисты пишут, что методистская церковь закрыла часовню в поселке Лизард и планирует ее продать за £200 тыс. (более 10 млн грн), назвав здание "возможностью для реконверсии под жилье или бизнес". Но для местных это прозвучало как приговор.

"Мы не хотим еще одной виллы в нашем селе. Это прекрасное здание, но если его выкупит кто-то состоятельный, никто из нас уже не сможет туда даже зайти. Два бывших церковных зала уже превратили в дорогие дома — нам оставляют только воспоминания", — возмущается 29-летняя Тамара Розенвин, жительница Лизарда, чья семья живет здесь уже несколько поколений.

Відео дня

Женщина вспоминает, как в прошлом году в часовне выступал местный музыкант Уилл Китинг, и зал был переполнен от зрителей. Британка добавляет, что когда-то владельцем земли был фермер, который отдал ее под часовню для местных много лет назад.

Община Лизарда борется за право оставить часовню в селе Фото: Cornwall Live

В ответ на действия церкви, местные создали союз Save The Lizard Chapel и начали собирать средства, чтобы выкупить здание собственными силами. Временный глава движения Крис Эйджер говорит, что процесс только начинается.

"Мы еще в самом начале. Если покупка — это вершина горы, то мы сейчас у подножия. Но мы находимся в боевом настроении", — сказал мужчина.

Поддержку местным выразили политики, в частности Рори Хоу из Совета графства Корнуолл. Депутат говорит, что история с часовней Лизарда является лишь частью проблемы — вокруг закрывают десятки часовен, и потом их продают богачам под дома или торговые локации.

"Проданные часовни потом становятся апартаментами или торговыми точками. Люди действительно разъярены. Но есть примеры успеха — в двух селах этой же общины местные смогли спасти свои церкви и сделать из них центры помощи верующим", — говорит политик.

Интерьер часовни вблизи алтаря Фото: Cornwall Live Здесь есть орган и большой зал для верующих

В то же время представители Методистской церкви объясняют, что не могут действовать иначе. Они говорят, что не имеют выбора из-за небольшого количества прихожан.

"Мы — благотворительная организация и обязаны продавать здания тому, кто предложит самую высокую сумму. Это трудное решение, но прихожан осталось менее десяти человек, а часовня в аварийном состоянии. Если бы община поддерживала ее раньше, ситуация могла бы быть другой", — констатирует преподобный Дэнни Рид.

Несмотря на вставление часовни вблизи побережья моря, жители Лизарда не планируют сдаваться. Госпожа Розенвин говорит, что часовня является не просто зданием, а "частью нашей истории и нашим домом".

Ранее Фокус рассказывал о готическом шедевре из человеческих костей. Небольшая римо-католическая часовня, украшенная костями более 40 000 душ, украшена костяными люстрами, канделябрами, сделанными из бедренных костей, и даже семейными гербами и монстрами.

Впоследствии стало известно, что в Шотландии продают историческую церковь с кладбищем под жилье. Церковь Роксбурга 1752 года постройки выставлена на продажу за 150 000 фунтов стерлингов, то есть примерно 8,3 млн гривен.