Історичну каплицю хочуть продати як розкішну віллу: місцеві протестують (фото)

В одному селищі на півдні Англії розгорівся "релігійний бунт" — місцеві священники вирішили продати давню каплицю. Така задумка преподобних не сподобалася місцевим, які мають побоювання щодо долі цього закладу.

Невелика кам'яна каплиця може стати місцем для дому чи бізнесу для багатих, що, на думку місцевих, знищить унікальну споруду, повідомляє Cornwall Live.

Журналісти пишуть, що методистська церква зачинила каплицю в селищі Лізард і планує її продати за £200 тис. (понад 10 млн грн), назвавши будівлю "можливістю для реконверсії під житло або бізнес". Та для місцевих це прозвучало як вирок.

"Ми не хочемо ще однієї вілли у нашому селі. Це прекрасна будівля, але якщо її викупить хтось заможний, ніхто з нас уже не зможе туди навіть зайти. Дві колишні церковні зали вже перетворили на дорогі будинки — нам залишають тільки спогади", — обурюється 29-річна Тамара Розенвін, мешканка Лізарда, чия родина живе тут уже кілька поколінь.

Жінка згадує, як торік у каплиці виступав місцевий музикант Вілл Кітінг і зал був переповнений від глядачів. Британка додає, що колись власником землі був фермер, який віддав її під каплицю для місцевих багато років тому.

Громада Лізарда бореться за право залишили каплицю в селі

У відповідь на дії церкви, місцеві створили спілку Save The Lizard Chapel і почали збирати кошти, щоб викупити будівлю власними силами. Тимчасовий голова руху Кріс Ейджер каже, що процес тільки починається.

"Ми ще на самому початку. Якщо покупка — це вершина гори, то ми зараз у підніжжі. Але ми перебуваємо в бойовому настрої", — сказав чоловік.

Підтримку місцевим висловили політики, зокрема Рорі Гоу з Ради графства Корнволл. Депутат каже, що історія з каплицею Лізарда є лише частиною проблеми — довкола закривають десятки каплиць, і потім їх продають багатіям під будинки чи торгові локації.

"Продані каплиці потім стають апартаментами чи торговими точками. Люди справді розлючені. Але є приклади успіху — у двох селах цієї ж громади місцеві змогли врятувати свої церкви й зробити з них центри допомоги вірянам", — каже політик.

Інтер'єр каплиці поблизу вівтаря Тут є орган і великий зал для вірян

Водночас представники Методистської церкви пояснюють, що не можуть діяти інакше. Вони говорять, що не мають вибору через невелику кількість прихожан.

"Ми — благодійна організація і зобов’язані продавати будівлі тому, хто запропонує найвищу суму. Це важке рішення, але парафіян залишилося менш як десять осіб, а каплиця в аварійному стані. Якби громада підтримувала її раніше, ситуація могла б бути іншою", — констатує преподобний Денні Рід.

Попри вставлення каплиці поблизу узбережжя моря, мешканці Лізарда не планують здаватися. Пані Розенвін каже, що капличка є не просто будівлею, а "частиною нашої історії та нашим додом".

