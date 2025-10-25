Измены, мистика и Дракула: мужчина открыл тайны древнего замка-призрака на берегу моря (фото, видео)

На северо-востоке Шотландии вблизи поселка Круден-Бей находятся руины замка Слейнс, который успел увидеть многое за время своего существования. Сейчас это место имеет глубокие связи с мистическим и жутким наследием, а также стало выдающейся местной достопримечательностью.

Когда-то этот роскошный дом графов Эрролл сейчас разрушается стихией, а вокруг локации начали появляться многочисленные предания и легенды, пишет местный гид Крис Торнтон.

Современный Слейнс, или "Новый замок Слейнс", был возведен в 1597 году Фрэнсисом Геем, 9-м графом Эрроллом. Именно тогда король Джеймс VI приказал разрушить старый замок, расположенный глубже в суше.

На протяжении веков замок неоднократно перестраивали, а особенно в XIX веке, когда его превратили во впечатляющий баронский дворец над скалами. Однако к началу XX века судьба семьи ухудшилась: в 1916 году мебель и драгоценности продали.

Відео дня

Вскоре после этого сняли даже крышу, чтобы избежать уплаты налогов. Но это еще не все — потом было вывезено и частично похищено местное все остальное: деревянные балки, перекрытия и даже сами камни на стройматериалы.

Руины замка Слейнс в Шотландии Фото: Открытые источники Вид руин с места подвала Фото: Открытые источники

Также вокруг локации крутится прозвище "Место измены": владельцев замка или причастных к нему людей ждали проклятия за обманы и измены королю, лордам и обещаниям. Вторая часть этой истории — неверность лордов и владельцев своим женам, их многочисленные измены, что, как предполагают фанаты мистики, привело к появлению паранормального впоследствии.

С начала 1920-х годов замок оставили на произвол судьбы. По словам господина Торнтона, сейчас ветер, дождь и морская соль постепенно превратили его в ту самую жуткую руину, которую сегодня посещают туристы и любители мистики.

Мистика вокруг замка: Дракула и сверхъестественные явления

Сам замок стоит вблизи обрыва, возле которого видны воды Северного моря, а в воздухе кружат морские птицы. Атмосфера настолько готическая, что именно Слейнс, по преданию, стал вдохновением для Брэма Стокера, когда он в конце XIX века посетил Круден-Бей.

Образ темного, изолированного замка над обрывом, где слышен лишь шум моря, легко узнать в строках о замке графа Дракулы в Трансильвании. Но не только Стокера очаровал Слейнс — на протяжении веков эти места появлялись в странствующих заметках, легендах и преданиях, формируя романтический и одновременно жуткий образ Шотландии.

Вид руин замка Слейнс Фото: Открытые источники

В частности, в местных преданиях говорится о голосах и странных звуках, которые раздаются из разрушенного замка. Также ряд туристов рассказывали, что испытывали постоянное ощущение неестественного холода, а также как будто кто-то постоянно смотрит на тебя из-за спины.

Чаще всего сторонники мистики говорят о проклятии девушек, которых заманивали лорды для своих утех, а те насылали гневные слова на весь дом за обесчещение и обман. Часто здесь видели, по преданию местных, странные "темные фигуры" в виде молодых или пожилых женщин.

Неоднократно это место вносили в список одного из самых паранормальных мест. Сейчас туристы и фанаты мистики время от времени проводят здесь съемки и пишут репортажи, однако пока ни один из "охотников за привидениями" не оставался здесь ночь.

Все дело в том, что локация находится под постоянной охраной, а вход вне времени посещения наказываются строгими штрафами и даже вероятностью административного ареста до 30 суток. В то же время визит в это место доступны для всех туристов — сейчас существует несколько маршрутов, как добраться до этого замка.

Ранее Фокус рассказывал, что блогер искал призраков в тысячелетнем замке. Замок Кастелло ди Помаро увидел за почти 1000 лет истории расцвет, упадок и падение.

Впоследствии стало известно, как владельцы замка предлагают работу всем при одном условии. Будущему претенденту на должность придется делать важную миссию.