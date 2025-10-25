Зради, містика та Дракула: чоловік відкрив таємниці давнього замка-привида на березі моря (фото, відео)

На північному сході Шотландії поблизу селища Круден-Бей знаходяться руїни замку Слейнс, який встиг побачити багато що за час свого існування. Нині це місце має глибокі зв'язки з містичним та моторошним спадком, а також стало визначною місцевою пам'яткою.

Колись ця розкішна оселя графів Ерролл нині руйнується стихією, а довкола локації почали з'являтися численні перекази та легенди, пише місцевий гід Кріс Торнтон.

Сучасний Слейнс, або "Новий замок Слейнс", було зведено 1597 року Френсісом Геєм, 9-м графом Ерроллом. Саме тоді король Джеймс VI наказав зруйнувати старий замок, розташований глибше в суходолі.

Протягом століть замок неодноразово перебудовували, а особливо в XIX столітті, коли його перетворили на вражаючий баронський палац над скелями. Проте до початку XX століття доля родини погіршилася: у 1916 році меблі й коштовності продали.

Незабаром після цього зняли навіть дах, щоб уникнути сплати податків. Але це ще не все — потім було вивезено та частково викрадено місцеве все інше: дерев'яні балки, перекриття та навіть саме каміння на будматеріали.

Руїни замка Слейнс у Шотландії Фото: Відкриті джерела Вид руїн з місця підвалу Фото: Відкриті джерела

Також довкола локації крутиться прізвисько "Місце зради": власників замку чи причетних до нього людей чекали прокляття за обмани та зради королю, лордам і обіцянкам. Друга частина цієї історії — невірність лордів і власників своїм дружинам, їхні чисельні зради, що, як припускають фанати містики, призвело до появи паранормального згодом.

З початку 1920-х років замок залишили напризволяще. За словами пана Торнтона, нині вітер, дощ і морська сіль поступово перетворили його на ту саму моторошну руїну, яку сьогодні відвідують туристи та любителі містики.

Містика довкола замку: Дракула та надприродні явища

Сам замок стоїть поблизу урвища, біля якого видно води Північного моря, а в повітрі кружляють морські птахи. Атмосфера настільки готична, що саме Слейнс, за переказами, став натхненням для Брема Стокера, коли він наприкінці XIX століття відвідав Круден-Бей.

Образ темного, ізольованого замку над урвищем, де чути лише шум моря, легко впізнати у рядках про замок графа Дракули в Трансильванії. Але не лише Стокера зачарував Слейнс — упродовж століть ці місця з’являлися в мандрівних нотатках, легендах і переказах, формуючи романтичний і водночас моторошний образ Шотландії.

Вид руїн замку Слейнс Фото: Відкриті джерела

Зокрема, в місцевих переказах йдеться про голоси та дивні звуки, які лунають зі зруйнованого замку. Також низка туристів розповідали, що відчували постійне відчуття неприроднього холоду, а також наче хтось постійно дивиться на тебе з-за спини.

Найчастіше прихильники містики говорять про прокляття дівчат, яким заманювали лорди для своїх втіх, а ті насилали гнівні слова на весь дім за збезчещення та обман. Часто тут бачили, за переказами місцевих, дивні "темні фігури" у вигляді молодих чи літніх жінок.

Неодноразово це місце вносили в список одного з найбільш паранормальних місць. Нині туристи та фанати містики час від часу проводять тут зйомки та пишуть репортажі, однак наразі жоден з "мисливців на привидів" не лишався тут ніч.

Уся річ у тому, що локація перебуває під постійною охороною, а вхід поза часами відвідин караються суворими штрафами та навіть ймовірністю адміністративного арешту до 30 діб. Водночас візит до цього місця доступні для всіх туристів — наразі існує кілька маршрутів, як дістатися до цього замку.

