Пара отправилась в поход в лес и наткнулась на загадочную находку среди деревьев (фото)

Пара из американского штата Айова пошла в поход по местному парку Лоуэсс-Гиллз, пока не наткнулась на один странный склон. Когда они решили проверить, то обнаружили необычное — там была дверь.

Впоследствии американская пара зашла через дверь и была поражена размерами этого места, говорится в заметке автора поста в Reddit.

Пост мужчины стал популярным — набрал более почти 6,2 тыс. реакций и комментариев. Сама пара рассказывает, что наткнулись на эту локацию достаточно случайно.

На отдаленной тропинке, среди деревьев и холмов, они наткнулись на заброшенное сооружение, похожее на крошечный домик, встроенный в землю. Внутри — только ветки, щепки и тишина.

Дверь в неизвестную локацию Фото: Reddit Локация имеет большие размеры Фото: Reddit

"Мы нашли это во время похода, посреди парка, вдали от любых других зданий. Что это может быть?" — написали они, выложив фото в сеть.

Версия соцсетей

В комментариях к фотографиям пары, ряд юзеров сразу узнали так называемый root cellar — тип подземного тайника, где температура и влажность остаются стабильными круглый год. Такие помещения позволяли хранить продукты без электричества — овощи и зерно не замерзали зимой и не портились летом.

Один из вариантов американских погребов Фото: Открытые источники

Такие подобные хранилища все еще строят в США, которые могут иметь вид как простых подземных коробов до полноценных холодных комнат в подвале. Поэтому найденный в лесу погреб стал для путешественников не только открытием, но и напоминанием о прошлом, когда выживание зависело от умения спрятать урожай под землей.

Реакция пользователей

Фотографии сразу вызвали настоящий ажиотаж. В комментариях люди выдвигали десятки версий, а больше всего поддержки получили такие реплики:

"Это — точно старый погреб. Раньше в таких хранили урожай";

"Если рядом фермы, то это точно погреба";

"Такие подземные кладовые есть по всему Среднему Западу. Раньше их копали еще до того, как возводили дом, чтобы хранить овощи, яйца, мясо или молоко зимой, когда все вокруг замерзало";

"Я сразу узнал! Это старый погреб-кладовая. Там когда-то стоял дом и сарай — теперь осталось только это".

