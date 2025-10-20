"Достали клад": украинка показала невероятные находки на чердаке дома (фото)

Украинка, которую зовут Алина, показала неожиданную находку на чердаке своего дома. Девушка заметила коробку с безделушками из своего детства. Увиденное растрогало пользователей сети до глубины души.

Алина сняла короткий ролик на чердаке, где распаковывает свои детские вещи: джойстик от приставки, дневники с записями и школьные тетради, несколько экземпляров газеты для малышей "Сказочный вечер". Ее видео попало в тренды TikTok. Подробнее об этом, — читайте в материале Фокуса.

Среди домашнего архива можно увидеть тетради с политической агитацией Юлии Тимошенко, телевизионную программу с сеткой вещания, где "галочками" обозначены мультфильмы, журнал "Пізнайко", засушенные осенние листочки разных форм и расцветок, которые сушились в толстых книгах классиков литературы, самодельные новогодние гирлянды, типичные украшения на елку советских времен.

Запись под названием "То самое путешествие в прошлое на чердаке", которая длится менее одной минуты, собрала десятки тысяч просмотров, тысячи лайков, комментариев, репостов и других реакций.

Пользователи сети в комментариях пишут, что их охватила ностальгия. Увиденное отзывается и резонирует детям девяностых и двухтысячных годов. Некоторые заметили, что младшее поколение этого не поймет.

"Как так понимаю, Вы где-то 1996 года выпуска?";

"Я с 2001 г. и помню все это";

"Вы как будто открыли чердак и кладовку, моего детства";

"92-й год выпуска тоже все это имел и помнит";

Комментарии пользователей сети Фото: TikTok

"Очень любил делать украшения на елку из цветной бумаги".

"Достали сокровище".

"Сказочный вечер" — это сокровище из детства раздали каким-то неизвестным мне детям. Я понимаю, что я уже не маленький, но это была память, которую отдали тем, кому оно нафиг не нужно".

Зрители также начали активно делиться своими воспоминаниями и любимыми вещами в школьные годы.

