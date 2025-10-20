"Дістали скарб": українка показала неймовірні знахідки на горищі будинку (фото)

Українка, яку звуть Аліна, показала несподівану знахідку на горищі свого будинку. Дівчина помітила коробку з дрібничками зі свого дитинства. Побачене розчулило користувачів мережі до глибини душі.

Аліна зняла короткий ролик на горищі, де розпаковує свої дитячі речі: джойстик від приставки, щоденники із записами та шкільні зошити, кілька екземплярів газети для малюків "Казковий вечір". Її відео потрапило у тренди TikTok. Детальніше про це, — читайте в матеріалі Фокусу.

Серед домашнього архіву можна побачити зошити з політичною агітацією Юлії Тимошенко, телевізійну програму з сіткою мовлення, де "галочками" позначені мультфільми, журнал "Пізнайко", засушені осінні листочки різних форм та забарвлень, що сушились у товстих книгах класиків літератури, саморобні новорічні гірлянди, типові прикраси на ялинку радянських часів.

Відео дня

Запис під назвою "Та сама подорож у минуле на горищі", що триває менше однієї хвилини, зібрав десятки тисяч переглядів, тисячі вподобайок, коментарів, репостів та інших реакцій.

Користувачі мережі у коментарях пишуть, що їх охопила ностальгія за минулим. Побачене відгукується та резонує дитям дев’яностих та двохтисячних років. Дехто зауважив, що молодше покоління цього не зрозуміє.

"Як так розумію, Ви десь 1996 року випуску?";

"Я з 2001 р. і пам’ятаю все це";

"Ви наче відкрили горище і комору, мого дитинства";

"92-й рік випуску теж все це мав і пам’ятає";

Коментарі користувачів мережі Фото: TikTok

"Дуже любив робити прикраси на ялинку з кольорового паперу".

"Дістали скарб".

"Казковий вечір" — цей скарб з дитинства пороздавали якимось невідомим мені дітям. Я розумію, що я вже не маленький, але це була памʼять, яку віддали тим, кому воно нафіг не потрібно".

Глядачі також почали активно ділитися своїми спогадами та улюбленими речами у шкільні роки.

