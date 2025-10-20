"Дістали скарб": українка показала неймовірні знахідки на горищі будинку (фото)
Українка, яку звуть Аліна, показала несподівану знахідку на горищі свого будинку. Дівчина помітила коробку з дрібничками зі свого дитинства. Побачене розчулило користувачів мережі до глибини душі.
Аліна зняла короткий ролик на горищі, де розпаковує свої дитячі речі: джойстик від приставки, щоденники із записами та шкільні зошити, кілька екземплярів газети для малюків "Казковий вечір". Її відео потрапило у тренди TikTok. Детальніше про це, — читайте в матеріалі Фокусу.
Серед домашнього архіву можна побачити зошити з політичною агітацією Юлії Тимошенко, телевізійну програму з сіткою мовлення, де "галочками" позначені мультфільми, журнал "Пізнайко", засушені осінні листочки різних форм та забарвлень, що сушились у товстих книгах класиків літератури, саморобні новорічні гірлянди, типові прикраси на ялинку радянських часів.
Запис під назвою "Та сама подорож у минуле на горищі", що триває менше однієї хвилини, зібрав десятки тисяч переглядів, тисячі вподобайок, коментарів, репостів та інших реакцій.
Користувачі мережі у коментарях пишуть, що їх охопила ностальгія за минулим. Побачене відгукується та резонує дитям дев’яностих та двохтисячних років. Дехто зауважив, що молодше покоління цього не зрозуміє.
- "Як так розумію, Ви десь 1996 року випуску?";
- "Я з 2001 р. і пам’ятаю все це";
- "Ви наче відкрили горище і комору, мого дитинства";
- "92-й рік випуску теж все це мав і пам’ятає";
- "Дуже любив робити прикраси на ялинку з кольорового паперу".
- "Дістали скарб".
- "Казковий вечір" — цей скарб з дитинства пороздавали якимось невідомим мені дітям. Я розумію, що я вже не маленький, але це була памʼять, яку віддали тим, кому воно нафіг не потрібно".
Глядачі також почали активно ділитися своїми спогадами та улюбленими речами у шкільні роки.
