Українці втекли з Києва у глухе село, де знайшли будинок своєї мрії (фото)

Чоловік, якого звуть Дмитро, розповів свою історію переїзду зі столиці на хутір якомога далі від цивілізації. Разом з дружиною він реставрує старий будинок, щоб прожити там найщасливіші роки свого життя. Досвідом ділиться у соціальних мережах.

У блозі Дмитро розповідає, що рішення про переїзд вони з дружиною ухвалили цьогоріч у січні — після втрати дитини. Пара оселилась у сільському будинку, де потрібно робити капітальний ремонт та облаштовувати територію. Фокус звернув увагу, що їм вдалось зробити за цей час.

Переїзд з Києва у село

"Пів року тому цей дім розвалювався. Тепер він оживає, попри все. Наш старий будинок отримує друге життя", — зазначив в описі до чергового відео хазяїн помешкання.

"Останні пару тижнів я працюю не зупиняючись, бо розумію, що фініш вже видніється на горизонті й розтягувати "задоволення" не дуже хотілося б", — зазначає Дмитро.

За словами чоловіка, завершення ремонту довелось перенести через прикрий інцидент: в будинку загорілась балка поблизу грубки. Довелося усувати недоліки й переробляти уже зроблене.

Дмитро реставрує будинок Фото: TikTok

"Це все дрібниці. Добре, що воно сталося зараз, а не коли ми спали біля неї. Зараз я займаюся чистовими роботами, а саме: фарбуванням стін, підлоги, установкою конвекторів та іншими дрібницями, які, на перший погляд, здаються нескладними, але часу забирають достатньо", — додає господар.

Останні кілька днів він нервується через дрібниці, які гальмують процес ремонту. Втім, "вище голови не стрибнути" і "всьому свій час".

Що пишуть люди?

Глядачі враженні терпіння пари. Багато хто лишив свої відгуки у коментарях.

"Ви зробили величезну роботу! Щастя вам на новому місці";

Коментарі глядачів Фото: TikTok

"Дуже рада за вас, нарешті все стане все на свої місця";

"Ви молодці, що не зламалися, що разом".

Одна з глядачок написала: "Дмитро, вам респект! Дуже поважаю таких чоловіків, які все роблять своїми руками !Хай ваша мрія забудеться, і ви відсвяткуєте вже скоро новосілля! Щастя вашій родині й благополуччя!".

