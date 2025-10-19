Украинцы убежали из Киева в глухое село, где нашли дом своей мечты (фото)

Мужчина, которого зовут Дмитрий, рассказал свою историю переезда из столицы на хутор подальше от цивилизации. Вместе с женой он реставрирует старый дом, чтобы прожить там самые счастливые годы своей жизни. Опытом делится в социальных сетях.

В блоге Дмитрий рассказывает, что решение о переезде они с женой приняли в этом году в январе — после потери ребенка. Пара поселилась в сельском доме, где нужно делать капитальный ремонт и обустраивать территорию. Фокус обратил внимание, что им удалось сделать за это время.

Переезд из Киева в деревню

"Полгода назад этот дом разваливался. Теперь он оживает, несмотря ни на что. Наш старый дом получает вторую жизнь", — отметил в описании к очередному видео хозяин дома.

"Последние пару недель я работаю не останавливаясь, потому что понимаю, что финиш уже виднеется на горизонте и растягивать "удовольствие" не очень хотелось бы", — отмечает Дмитрий.

По словам мужчины, завершение ремонта пришлось перенести из-за досадного инцидента: в доме загорелась балка вблизи печки. Пришлось устранять недостатки и переделывать уже сделанное.

Дмитрий реставрирует дом Фото: TikTok

"Это все мелочи. Хорошо, что оно произошло сейчас, а не когда мы спали возле нее. Сейчас я занимаюсь чистовыми работами, а именно: покраской стен, пола, установкой конвекторов и другими мелочами, которые, на первый взгляд, кажутся несложными, но времени отнимают достаточно", — добавляет хозяин.

Последние несколько дней он нервничает из-за мелочей, которые тормозят процесс ремонта. Впрочем, "выше головы не прыгнуть" и "всему свое время".

Что пишут люди?

Зрители поражены терпением пары. Многие оставили свои отзывы в комментариях.

"Вы проделали огромную работу! Счастья вам на новом месте";

Комментарии зрителей Фото: TikTok

"Очень рада за вас, наконец-то все станет все на свои места";

"Вы молодцы, что не сломались, что вместе".

Одна из зрительниц написала: "Дмитрий, вам респект! Очень уважаю таких мужчин, которые все делают своими руками !" Пусть ваша мечта забудется, и вы отпразднуете уже скоро новоселье! Счастья вашей семье и благополучия!".

