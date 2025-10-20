Пара вирушила в похід у ліс і натрапила на загадкову знахідку серед дерев (фото)

Пара з американського штату Айова пішла в похід місцевим парком Лоуесс-Гіллз, поки не натрапила на один дивний схил. Коли вони вирішили перевірити, то виявили незвичне — там були двері.

Згодом американська пара зайшла через двері та була вражена розмірами цієї місцини, йдеться в дописі автора посту в Reddit.

Пост чоловіка став популярним — набрав понад майже 6,2 тис. реакцій та коментарів. Сама пара розповідає, що натрапили на цю локацію досить випадково.

На віддаленій стежці, серед дерев і пагорбів, вони натрапили на покинуту споруду, схожу на крихітний будиночок, вбудований у землю. Усередині — лише гілки, тріски й тиша.

Двері до невідомої локації Фото: Reddit Локація має великі розміри Фото: Reddit

"Ми знайшли це під час походу, посеред парку, далеко від будь-яких інших будівель. Що це може бути?" — написали вони, виклавши фото у мережу.

Версія соцмереж

У коментарях до світлин пари, низка юзерів відразу впізнала так званий root cellar — тип підземної схованки, де температура й вологість залишаються стабільними цілий рік. Такі приміщення дозволяли зберігати продукти без електрики — овочі та зерно не замерзали взимку й не псувалися влітку.

Один з варіантів американських погребів Фото: Відкриті джерела

Такі подібні сховища все ще будують в США, які можуть мати вид як простих підземних коробів до повноцінних холодних кімнат у підвалі. Тому знайдений у лісі льох став для мандрівників не лише відкриттям, а й нагадуванням про минуле, коли виживання залежало від уміння сховати врожай під землею.

Реакція користувачів

Світлини одразу викликали справжній ажіотаж. У коментарях люди висували десятки версій, а найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Це — точно старий погріб. Раніше в таких зберігати врожай";

"Якщо поручє ферми, то це точно погреби";

"Такі підземні комори є по всьому Середньому Заходу. Раніше їх копали ще до того, як зводили будинок, щоб зберігати овочі, яйця, м’ясо чи молоко взимку, коли все навколо замерзало";

"Я відразу впізнав! Це стара льох-комора. Там колись стояв будинок і сарай — тепер залишилося тільки це".

