"Это прикол": мужчина не знал полного имени жены в течение 11 лет брака (видео)

Украинская модель и блогер Розалина Богданович поделилась курьезной ситуацией — оказалось, что ее избранник не знает ее полного имени за 11 лет в браке. В сети пользователи тоже отметили забывчивость мужчин.

Модель говорит, что она шокирована от этой ситуации, раскрыв больше деталей курьезной истории. Об этом женщина рассказала в своем TikTok.

Розалина рассказывает, что муж должен был оформить абонемент в спортзал, где нужно указать электронную почту и полное имя. Далее избранник звонит жене, после чего происходит конфуз.

"Он мне звонит и просит, чтобы я сбросила электронный адрес. И говорит — а как правильно будет твоя фамилия, имя и отчество? Я говорю: это такой прикол или как?" — рассказывает модель диалог с мужчиной.

Далее пара посмеялась с курьезной ситуации, но избранник после этого выдал с серьезным тоном следующее: "А серьезно, как правильно?".

"В оправдание своего мужа могу сказать только одно, что у меня необычное имя и необычное отчество. Но ведь 11 лет. Друзья, 11 лет в браке...", — добавила Розалина.

Модель убеждена, что этому есть довольно простое объяснение. По ее убеждению, если избранники девушек не запоминают конкретных дат и имен, то "они реально не запоминают, а не потому, что хотят над нами поиздеваться".

"Устали бедненькие", — иронично завершила рассказ блогерша.

Ниже в комментариях модель рассказала, что ее папа родом из Сенегала. Поэтому ее полное имя и отчество будет звучать как "Розалина Аметовна".

Реакция соцсетей

В комментариях к ролику украинского блогера, юзеры с юмором прокомментировали упомянутую ситуацию.

"Не удивлена", — написала пользовательница с ником awesome__opossum. Она добавила, что сама периодически спрашивает своего мужа, как ее зовут, потому что однажды тот "перепутал отчество".

"Ооооо, меня это тоже ждет", — указала юзерка Gayana Vanian, намекая на свое армянское происхождение.

"Неохотно помню....чем-то за полгода помню день и время когда бокс или футбол будет ... а имя жены то пустое", — отметила пользовательница Таня.

"Да не обижайтесь. Если он вас 11 лет "зайка" — "рыбка" называл, то ничего удивительного", — высказал свое мнение юзер с ником Roman.

