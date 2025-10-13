Мужчина с самым длинным именем в мире тратит 20 минут, чтобы полностью его прочитать (фото)

60-летний Лоренс Уоткинс из Австралии тратит почти 20 минут, чтобы полностью произнести свое имя. Оно настолько длинное, что произнести его полностью вслух занимает около 20 минут.

По словам мужчины, он услышал свое полное имя только один раз — во время собственной свадьбы, сообщает Mirror.

Журналисты пишут, сам господин Уоткинс он пользуется только первым и последним именем, ведь между ними спрятано еще более двух тысяч слов. Всего в его официальном имени — 2 310 имен.

Свой рекорд Лоренс установил еще в 1990 году. Тогда он работал водителем-доставщиком в библиотеке и решил воспользоваться случаем — отобрал тысячи имен из книг, которые перевозил. После этого подал документы на официальную смену имени и стал рекордсменом мира.

"Иногда оно просто не признается системами. В моем паспорте даже есть отдельная надпись: "Список имен см. на прилагаемых страницах". Там — шесть листов", — говорит мужчина.

Господин Уоткинс с сертификатом Книги рекордов Гинесса Фото: Jam Press Паспорт Лоуренса Уоткинса с пометками Фото: Jam Press

Самое длинное произнесение его полного имени произошло именно на свадьбе — церемониймейстер потратил на это почти двадцать минут. Сам уроженец новозеландского города Окленда называет первые 2309 слов своим "именем", а фамилию Уоткинс оставил короткой и скромной.

"Я выбирал имена из книг — от классических до странных. Мое любимое — Калвхакаматаутау, а еще AZ2000, потому что у меня имена от A до Z и более двух тысяч в целом", — делится он.

Несмотря на свой необычный титул, Лоренс признает, что люди редко разделяют его энтузиазм. Мужчина добавляет, что имеет более двух тысяч имен, большинство просто не впечатляется.

"Это немного расстраивает, но я понимаю — не каждый может почувствовать то же самое", — говорит мужчина.

Изначально официальный список содержал 2 310 имен, однако после изменения правил в Книге рекордов Гиннеса количество сократили до 2 253. Лоренс вскоре получит обновленный сертификат, хотя на самом деле его имя осталось таким же — самым длинным в мире.

