Чоловік з найдовшим ім'ям у світі витрачає 20 хвилин, аби повністю його прочитати (фото)

60-річний Лоренс Воткінс з Австралії витрачає майже 20 хвилин, аби повністю вимовити своє ім'я. Воно настільки довге, що вимовити його повністю вголос займає близько 20 хвилин.

За словами чоловіка, він почув своє повне ім’я лише один раз — під час власного весілля, повідомляє Mirror.

Журналісти пишуть, сам пан Воткінс він користується лише першим і останнім іменем, адже між ними заховано ще понад дві тисячі слів. Загалом у його офіційному імені — 2 310 імен.

Свій рекорд Лоренс встановив ще у 1990 році. Тоді він працював водієм-доставником у бібліотеці й вирішив скористатися нагодою — відібрав тисячі імен із книжок, які перевозив. Після цього подав документи на офіційну зміну імені та став рекордсменом світу.

"Іноді воно просто не визнається системами. У моєму паспорті навіть є окремий напис: "Список імен див. на доданих сторінках". Там — шість аркушів", — каже чоловік.

Пан Воткінс з сертифікатом Книги рекордів Гінесса Паспорт Лоуренса Воткінса з помітками

Найдовше промовляння його повного імені відбулося саме на весіллі — церемоніймейстер витратив на це майже двадцять хвилин. Cам уродженець новозеландського міста Окленда називає перші 2309 слів своїм "іменем", а прізвище Воткінс залишив коротким і скромним.

"Я обирав імена з книжок — від класичних до дивакуватих. Моє улюблене — Калвхакаматаутау, а ще AZ2000, бо в мене імена від A до Z і понад дві тисячі загалом", — ділиться він.

Попри свій незвичайний титул, Лоренс визнає, що люди рідко поділяють його ентузіазм. Чоловік додає, що має понад дві тисячі імен, більшість просто не вражається.

"Це трохи засмучує, але я розумію — не кожен може відчути те саме", — каже чоловік.

Спочатку офіційний список містив 2 310 імен, однак після зміни правил у Книзі рекордів Гіннеса кількість скоротили до 2 253. Лоренс незабаром отримає оновлений сертифікат, хоча насправді його ім’я залишилося таким самим — найдовшим у світі.

