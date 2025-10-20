"Це прикол": чоловік не знав повного імені дружини протягом 11 років шлюбу (відео)

Українська модель та блогерка Розаліна Богданович поділилася курйозною ситуацією — виявилося, що її обранець не знає її повного імені за 11 років у шлюбі. В мережі користувачі теж відзначили забудькуватість чоловіків.

Модель говорить, що вона шокована від цієї ситуації, розкривши більше деталей курйозної історії. Про це жінка розповіла у своєму TikTok.

Розаліна розповідає, що чоловік мав оформити абонемент у спортзал, де потрібно вказати електронну пошту та повне ім'я. Далі обранець телефонує дружині, після чого стається конфуз.

"Він мені телефонує і просить, аби я скинула електронну адресу. І каже — а як правильно буде твоє прізвище, ім'я та по батькові? Я кажу: це такий прикол чи як?" — переповідає модель діалог з чоловіком.

Далі пара посміялася з курйозної ситуації, але обранець після цього видав з серйозним тоном наступне: "А серйозно, як правильно?".

"У виправдання свого чоловіка можу сказати лише одне, що в мене незвичне ім'я та незвичне по батькові. Але ж 11 років. Друзі, 11 років у шлюбі… ", — додала Розаліна.

Модель переконана, що цьому є доволі просте пояснення. На її переконання, якщо обранці дівчат не запам'ятовують конкретних дат та імен, то "вони реально не запам'ятовують, а не тому, що хочуть з нас познущатися".

"Втомилися бідненькі", — іронічно завершила розповідь блогерка.

Нижче у коментарях модель розповіла, що її тато родом з Сенегалу. Тому її повне ім'я та по батькові буде звучати як "Розаліна Аметівна".

Реакція соцмереж

У коментарях до ролика української блогерки, юзери з гумором прокоментували згадану ситуацію.

"Не здивована", — написала користувачка з ніком awesome__opossum. Вона додала, що сама періодично запитує свого чоловіка, як її звати, бо одного разу той "переплутав по батькові".

"Оооо, мене це теж чекає", — вказала юзерка Gayana Vanian, натякаючи на своє вірменське походження.

"Неохоче пам'ятати….чомусь за пів року пам'ятаю день і час коли бокс чи футбол буде … а ім'я дружини то пусте", — відзначила користувачка Таня.

"Та не ображайтесь. Якщо він вас 11 років "зайка" — "рибка" називав, то нічого дивного", — висловив свою думку юзер з ніком Roman.

