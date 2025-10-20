Еда мужчины постоянно исчезала из духовки: скрытая камера разоблачила грабителя (видео)

Британец Рассел заметил, что из его духовки загадочным образом начали исчезать блюда. Чтобы поймать преступника, мужчина решился поставить камеру — и это помогло найти "преступника" уже в первый день.

Хотя жена героя история уверяла, что оставляла ему блюда, но он должен был все выяснить самостоятельно. Результаты поисков он показал в TikTok.

Мужчина рассказывает, что его жена уверяла, что оставляла еду для него. Но каждый раз, когда мужчина возвращался домой, духовка была пуста, а иногда он находил остатки ужина в собачьей постели.

Подозревая, что к этому причастен кто-то из четвероногих, Рассел установил скрытую камеру. И то, что она зафиксировала, кто именно это был.

"Пойманные с поличным! Йорк ворует еду прямо из духовки! Эти двое думают, что они хозяева кухни..." — подписал видео Рассел.

На записи видно, как два его йоркширских терьера — Альфи и Поппи — работают в паре. Как только хозяин выходит из дома, Альфи открывает дверцу духовки, но отступает, потому что еда еще горячая. Здесь подходит Поппи, проверяет, остыло ли — и именно в этот момент Рассел возвращается и ловит их "на месте преступления".

Впоследствии мужчина рассказал Newsweek, что видео было снято еще семь лет назад, но он случайно наткнулся на него снова и решил поделиться для хорошего настроения.

"К сожалению, Альфи уже нет с нами — он умер несколько лет назад. Поппи до сих пор живет с нами, вместе с нашими другими любимцами — Марли и Альро", — сказал он.

Реакция сети

Комментаторы засыпали сообщение смехом и шутками, ведь многие узнали в ситуации своих собственных пушистиков. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Моя кошка делает то же самое с микроволновкой! Если не получится — лезет в кладовку. Если и там ничего — проверяет мусорку!";

"Это гениально. Как их можно не любить?";

"Ну по крайней мере теперь ты знаешь, что они не пропадут с голоду, если что-то случится";

"Работали в паре, красавчики".

