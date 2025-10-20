Їжа чоловіка постійно зникала з духовки: прихована камера викрила грабіжника (відео)

Британець Рассел помітив, що з його духовки загадковим чином почали зникати страви. Аби впіймати злочинця, чоловік наважився поставити камеру — і це допомогло знайти "злочинця" вже в перший день.

Хоча дружина героя історія запевняла, що залишала йому страви, але він мав все вияснити самостійно. Результати пошуків він показав у TikTok.

Чоловік розповідає, що його дружина запевняла, що залишала їжу для нього. Та щоразу, коли чоловік повертався додому, духовка була порожня, а інколи він знаходив залишки вечері у собачому ліжку.

Підозрюючи, що до цього причетний хтось із чотирилапих, Рассел встановив приховану камеру. І те, що вона зафіксувала, хто саме це був.

"Зловлені на гарячому! Йорк краде їжу прямо з духовки! Ці двоє думають, що вони господарі кухні…" — підписав відео Рассел.

На записі видно, як два його йоркширські тер’єри — Альфі та Поппі — працюють у парі. Щойно господар виходить із дому, Альфі відкриває дверцята духовки, але відступає, бо їжа ще гаряча. Тут підходить Поппі, перевіряє, чи охололо — і саме в цей момент Рассел повертається й ловить їх "на місці злочину".

Згодом чоловік розповів Newsweek, що відео було зняте ще сім років тому, але він випадково натрапив на нього знову й вирішив поділитися для гарного настрою.

"На жаль, Альфі вже немає з нами — він помер кілька років тому. Поппі досі живе з нами, разом із нашими іншими улюбленцями — Марлі та Альро", — сказав він.

Реакція мережі

Коментатори засипали допис сміхом і жартами, адже багато хто впізнав у ситуації своїх власних пухнастиків. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Моя кішка робить те саме з мікрохвильовкою! Якщо не вийде — лізе в комору. Якщо й там нічого — перевіряє смітник!";

"Це геніально. Як їх можна не любити?";

"Ну принаймні тепер ти знаєш, що вони не пропадуть з голоду, якщо щось трапиться";

"Працювали в парі, красунчики".

