Женщина записала корги в центр дрессировки: поведение любимца на уроках заставило ее смутиться (фото)

Владелица 3-летнего корги привела собаку на дрессировку в центр, однако очень быстро об этом пожалела. Поведение любимца на уроках заставило ее смутиться уже с первых минут.

Корги по имени Табби не переставал лаять, когда оказался в новой среде, чем смутил других собак и людей в центре дрессировки. Поэтому для него пришлось придумать особый способ обучения. Об этой истории рассказало издание Newsweek.

Как выяснилось, у любимца существуют определенные триггеры, которые спровоцировали неподобающее поведение животного. Корги активно реагировал на других посетителей и собак, мешая другим вести уроки.

Однако креативные тренеры, обучающие собак в центре, придумали решение, как успокоить корги и продолжать урок. Они отгородили собаку с помощью картонных коробок, отгородив от других, чем подарили животному покой.

Newsweek | корги во время уроков дрессировки пришлось отгородить

Сначала смущенная владелица Табби чувствовала смущение и стыд. Однако впоследствии она осознала, что это будет лучшим решением, поскольку так ее корги чувствует себя в покое и безопасности, а также он не мешает другим животным в центре дрессировки.

Стоит заметить, что Табби не слишком помогли и картонные коробки. Женщина отметила, что в течение следующих занятий корги почти 80% времени продолжал лаять, хотя его поведение улучшилось уже к концу обучения.

Несмотря на препятствия, Табби успешно закончил обучение, а затем продолжил уроки на среднем курсе.

Кадрами с уроков корги женщина поделилась в сети TikTok. Видеоролик получил большую популярность среди пользователей, собрав более 500 тысяч лайков и миллионы просмотров.

Некоторые пользователи поделились собственными историями поведения собак на уроках дрессировки.

"К счастью, нашего корги попросили не возвращаться. Выгнали даже с частных уроков, ха-ха", — отметил один из комментаторов.

"Моя собака была настоящим ангелочком в классе и угрозой дома. Прошел почти год с тех пор, как он закончил школу, а он до сих пор не слушается", — поделилась одна из пользовательниц.

