Жінка записала коргі у центр дресування: поведінка улюбленця на уроках змусила її зніяковіти (фото)

Власниця 3-річного коргі привела собаку на дресування у центр, однак дуже швидко про це пошкодувала. Поведінка улюбленця на уроках змусила її зніяковіти вже із перших хвилин.

Коргі на ймення Таббі не переставав гавкати, коли опинився у новому середовищі, чим збентежив інших собак та людей у центрі дресування. Тому для нього довелося придумати особливий спосіб навчання. Про цю історію розповіло видання Newsweek.

Як з'ясувалося, в улюбленця існують певні тригери, які спровокували неналежну поведінку тварини. Коргі активно реагував на інших відвідувачів та собак, заважаючи іншим вести уроки.

Однак креативні тренери, що навчають собак у центрі, придумали рішення, як заспокоїти коргі та продовжувати урок. Вони відгородили собаку за допомогою картонних коробок, відгородивши від інших, чим подарували тварині спокій.

Newsweek | коргі під час уроків дресування довелося відгородити

Спершу збентежена власниця Таббі відчувала збентеження та сором. Однак згодом вона усвідомила, що це буде кращим рішенням, оскільки так її коргі почувається у спокої та безпеці, а також він не заважає іншим тваринам у центрі дресування.

Варто зауважити, що Таббі не надто допомогли й картонні коробки. Жінка зауважила, що упродовж наступних занять коргі майже 80% часу продовжував гавкати, хоча його поведінка покращилася вже під кінець навчання.

Попри перешкоди, Таббі успішно закінчив навчання, а згодом продовжив уроки на середньому курсі.

Кадрами з уроків коргі жінка поділилася у мережі TikTok. Відеоролик здобув велику популярність серед користувачів, зібравши понад 500 тисяч уподобань та мільйони переглядів.

Деякі користувачі поділилися власними історіями поведінки собак на уроках дресування.

"На щастя, нашого коргі попросили не повертатися. Вигнали навіть з приватних уроків, ха-ха", — зазначив один із коментаторів.

"Мій собака був справжнім янголятком у класі та загрозою вдома. Минув майже рік відтоді, як він закінчив школу, а він досі не слухається", — поділилася одна з користувачок.

