Блогер едва не потерял сознание, пробуя "худший в мире" деликатес (видео)

Американский блогер Джеймс Эллингворт решил проверить качество знаменитого ферментированного тофу. За несколько секунд он понял, что это блюдо является "худшим" из всего, что он когда-либо пробовал.

Житель штата Луизиана уже через несколько секунд после первого куска чуть не вырвал и потерял сознание, как это видно на опубликованном ролике в Instagram.

Ролик Джеймса стал вирусным — собрал 1,6 млн млн просмотров и почти 70 тыс. лайков. Сразу после открытия банки блогер вспоминает, что запах ударил буквально еще до первого кусочка.

"Я думал, что меня стошнит — и, честно, не ошибся. Меня вывернуло, как только оно коснулось языка", — рассказал блогер изданию What's The Jam.

Джеймс говорит, что даже опыт с сюрстеромингом был куда легче. Хотя признается — разница была небольшая: как будто выбирать "между пулей и ножом".

"Его [ферментированный тофу — ред.] надо есть с рисовой кашей, добавлять совсем немного. Но я сделаю это неправильно, потому что вам почему-то нравится смотреть, как я страдаю", — говорит американец в ролике.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео Джеймса, пользователи отреагировали на увиденный эксперимент. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Количество мух, слетевшихся, когда ты открыл банку, — это нечто!";

"Меня уже тошнит, даже не чувствуя запаха!";

"Чувак, оно выглядит так, будто имеет вены... ВЕНЫ!"

"Я азиат, но даже палкой с десятиметровым древком к этому не прикоснусь. Респект, что ты попробовал".

"Я буквально почувствовал запах через экран".

