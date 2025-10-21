Блогер едва не потерял сознание, пробуя "худший в мире" деликатес (видео)
Американский блогер Джеймс Эллингворт решил проверить качество знаменитого ферментированного тофу. За несколько секунд он понял, что это блюдо является "худшим" из всего, что он когда-либо пробовал.
Житель штата Луизиана уже через несколько секунд после первого куска чуть не вырвал и потерял сознание, как это видно на опубликованном ролике в Instagram.
Ролик Джеймса стал вирусным — собрал 1,6 млн млн просмотров и почти 70 тыс. лайков. Сразу после открытия банки блогер вспоминает, что запах ударил буквально еще до первого кусочка.
"Я думал, что меня стошнит — и, честно, не ошибся. Меня вывернуло, как только оно коснулось языка", — рассказал блогер изданию What's The Jam.
Джеймс говорит, что даже опыт с сюрстеромингом был куда легче. Хотя признается — разница была небольшая: как будто выбирать "между пулей и ножом".
"Его [ферментированный тофу — ред.] надо есть с рисовой кашей, добавлять совсем немного. Но я сделаю это неправильно, потому что вам почему-то нравится смотреть, как я страдаю", — говорит американец в ролике.
Реакция соцсетей
В комментариях к видео Джеймса, пользователи отреагировали на увиденный эксперимент. Больше всего поддержки получили следующие реплики:
- "Количество мух, слетевшихся, когда ты открыл банку, — это нечто!";
- "Меня уже тошнит, даже не чувствуя запаха!";
- "Чувак, оно выглядит так, будто имеет вены... ВЕНЫ!"
- "Я азиат, но даже палкой с десятиметровым древком к этому не прикоснусь. Респект, что ты попробовал".
- "Я буквально почувствовал запах через экран".
