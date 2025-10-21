Блогер ледь не втратив свідомість, куштуючи "найгірший у світі" делікатес (відео)

Американський блогер Джеймс Еллінгворт вирішив перевірити якість знаменитого ферментованого тофу. За кілька секунд він зрозумів, що ця страва є "найгіршою" з усього, що він коли-небудь пробував.

Мешканець штату Луїзіана вже за кілька секунд після першого шматка ледве не виблював і втратив свідомість, як це видно на опублікованому ролику в Instagram.

Ролик Джеймса став вірусним — зібрав 1,6 млн млн переглядів і майже 70 тис. лайків. Відразу після відкриття банки блогер згадує, що запах ударив буквально ще до першого шматочка.

"Я думав, що мене знудить — і, чесно, не помилився. Мене вивернуло, щойно воно торкнулося язика", — розповів блогер виданню What’s The Jam.

Джеймс говорить, що навіть досвід з сюрстьромінгом був куди легшим. Хоча зізнається — різниця була невелика: наче обирати "між кулею та ножем".

"Його [ферментований тофу — ред.] треба їсти з рисовою кашею, додавати зовсім трохи. Але я зроблю це неправильно, бо вам чомусь подобається дивитися, як я страждаю", — говорить американець в ролику.

Реакція соцмереж

У коментарях до відео Джеймса, користувачі відреагували на побачений експеримент. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Кількість мух, що злетілися, коли ти відкрив банку, — це щось!";

"Мене вже нудить, навіть не відчуваючи запаху!";

"Чувак, воно виглядає так, ніби має вени… ВЕНИ!"

"Я азіат, але навіть палицею з десятиметровим держаком до цього не доторкнуся. Респект, що ти спробував".

"Я буквально відчув запах через екран".

Раніше Фокус розповідав, що мавпочка не оцінила давньої страви та викинула її. Один відвідувач зоопарку вирішив поділитися відомим делікатесом, але тварина понюхала та викинула його, будучи не в захваті від смаку та запаху продукту.

Згодом стало відомо, як раніше блогер спробував скуштувати сюрстрьомінг. Однак досвід виявився таким невдалим, що це змусило чоловіка вдатися до радикальних дій.