Соседка несколько месяцев воровала посылки женщины, но на этот раз все пошло не по плану

Жительница США рассказала в сети историю о соседке, которая уже несколько месяцев присваивает ее заказ. Поэтому женщина задумала план, как проучить нахалку за постоянные кражи.

Последней каплей стала история с четвертой посылкой за последние два месяца, написала автор поста в Reddit.

По словам женщины, за последние два месяца соседка получила по меньшей мере четыре ее заказа, и каждый раз находила оправдание.

"Каждый раз она говорит, что курьер случайно оставил коробку возле ее двери. Но это тот самый водитель, а наши номера четко обозначены", — написала автор истории.

Самый забавный момент наступил, когда женщина заказала косметику: она получила уведомление о доставке, но у двери ничего не было. Через 20 минут она пошла к соседке и застала ее в патчах под глазами из той самой посылки.

Відео дня

Посылка для женщины Фото: pexels.com

"Я даже ничего не сказала — просто стояла и смотрела. Она сняла патчи и сказала: "Ой, я думала, это бесплатный образец", — рассказала женщина.

Это был уже не первый случай: ранее соседка "по ошибке открывала" коробки с розовым блендером Hello Kitty и пушистыми носками, которые были оформлены на другой адрес. Автор шутит, что теперь установит камеру — не столько для доказательств, сколько чтобы посмотреть, насколько далеко она "зайдет в следующий раз".

Реакция соцсетей

Пользователи в сети не сдерживали смеха от прочитанного курьеза. Наибольшую поддержку получили следующие реплики:

"Это просто палево было!";

"Выйти в патчах на лице, которые сама же украла? Уровень преступления — Бог!";

"Это просто комично и смешно";

"Ггггг, какой фейспалм!";

"Камеры точно не будут лишними. Потому что так она и нижнее белье похитит и наденет как бы "по ошибке".

Ранее Фокус рассказывал о том, что чаще всего воруют украинцы в поезде. Во время путешествий поездами "Укрзализныци" украинцы часто воруют посуду и элементы постельного белья, однако этим аппетиты людей не ограничиваются.

Впоследствии стало известно, что соседка воровала посылки и получила неожиданный урок. Жительница США придумала оригинальный способ остановить соседку, которая систематически воровала ее посылки.