Сусідка кілька місяців крала посилки жінки, але цього разу все пішло не за планом

Мешканка США розповіла у мережі історію про сусідку, яка вже кілька місяців привласнює її замовлення. Тому жінка задумала план, як провчити нахабку за постійні крадіжки.

Останньою краплею стала історія з четвертою посилкою за останні два місяці, написала авторка посту в Reddit.

За словами жінки, за останні два місяці сусідка отримала щонайменше чотири її замовлення, і щоразу знаходила виправдання.

"Кожен раз вона каже, що кур'єр випадково залишив коробку біля її дверей. Але це той самий водій, а наші номери чітко позначені", — написала авторка історії.

Найкумедніший момент настав, коли жінка замовила косметику: вона отримала сповіщення про доставку, але біля дверей нічого не було. Через 20 хвилин вона пішла до сусідки та застала її у патчах під очима з тієї самої посилки.

Посилка для жінки Фото: pexels.com

"Я навіть нічого не сказала — просто стояла й дивилася. Вона зняла патчі та сказала: "Ой, я думала, це безкоштовний зразок", — розповіла жінка.

Це був уже не перший випадок: раніше сусідка "помилково відкривала" коробки з рожевим блендером Hello Kitty і пухнастими шкарпетками, які були оформлені на іншу адресу. Авторка жартується, що тепер установить камеру — не стільки для доказів, скільки щоб подивитися, наскільки далеко вона "зайде наступного разу".

Реакція соцмереж

Користувачі в мережі не стримували сміху від прочитаного курйозу. Найбільшу підтримку отримали такі репліки:

"Це просто палево було!";

"Вийти в патчах на обличчі, які сама ж вкрала? Рівень злочину — Бог!";

"Це просто комічно та смішно";

"Гггг, який фейспалм!";

"Камери точно не будуть зайвими. Бо так вона й спідню білизну викраде та одягне якби "помилково".

