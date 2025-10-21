Отклик эпохи: мужчина случайно нашел на пляже то, что не укладывается в голове (видео)

Британец Лиам из городка Уитби просматривал "почти каждый камешек" на пляже, когда обнаружил один особенный. Тщательно взглянув на рядом, он сделал неожиданную находку возрастом в миллионы лет.

Мужчина вспоминает, что когда сначала увидел этот камень, то подумал, что здесь не будет "ничего интересного", рассказал автор ролика в TikTok.

Видео мужчины стало вирусным — набрало более 500 тыс. просмотров. Сам Лиам вспоминает, что увидел морской камень и понял, что там может что-то быть.

Затем после удара молотком, порода раскрошилась надвое, и перед британцем было "нечто удивительное". На кадрах можно увидеть, что это была древняя окаменелость — аммонит, который находился в очень хорошем состоянии.

По словам охотника, большинство аммонитов на этом пляже не имеют хорошего состояния сохранности, поэтому он сначала не надеялся на успех. Однако несколько ударов молотком и аккуратная обработка специальными инструментами позволили Лиаму достать "dactylioceras ammonite" возрастом около 180 млн лет.

Відео дня

"Он выглядит невероятно. Очень хорошо сохранился. Эти существа питались останками на морском дне", — резюмирует Лиам, добавив, что планирует выставить это ископаемое "золото" на аукцион.

Реакция соцсетей

Пользователи сети не скрывали восторга от находки мужчины. Больше всего поддержки получили так реплики:

"Сто восемьдесят миллионов лет. Вау. Мы — ничто";

"Это как открывать коробку шоколадок! 180 миллионов лет назад";

"Вау, невероятная находка. Просто обожаю это";

"Хочу себе тоже приобрести такую".

Ранее Фокус рассказывал о том, как нашли скелет чудовища возрастом 125 млн лет. Наиболее примечательным оказалось то, что древняя рептилия была двухголовой.

Впоследствии стало известно, что найдены самые древние окаменелости в мире. Новые окаменелости были обнаружены учеными недалеко от города Сидмут в Девоне и теперь считаются самыми древними из когда-либо обнаруженных окаменелостей.