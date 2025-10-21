Відгук епохи: чоловік випадково знайшов на пляжі те, що не вкладається в голові (відео)

Британець Ліам із містечка Вітбі переглядав "майже кожен камінчик" на пляжі, коли виявив один особливий. Ретельно поглянувши на поруч, він зробив неочікувану знахідку віком у мільйони років.

Чоловік згадує, що коли спочатку побачив цей камінь, то подумав, що тут не буде "нічого цікавого", розповів автор ролика в TikTok.

Відео чоловіка стало вірусним — набрало понад 500 тис. переглядів. Сам Ліам згадує, що побачив морський камінь і зрозумів, що там може щось бути.

Потім після удару порода розкришилася надвоє, і перед британцем було "щось дивовижне". На кадрах можна побачити, що це була прадавня скам'янілість — амоніт, який перебував у дуже хорошому стані.

За словами мисливця, більшість амонітів на цьому пляжі не мають хорошого стану збереження, тому він спершу не сподівався на успіх. Проте кілька ударів молотком і акуратна обробка спеціальними інструментами дозволили Ліаму дістати "dactylioceras ammonite" віком близько 180 млн років.

Відео дня

"Він виглядає неймовірно. Дуже добре збережений. Ці істоти харчувалися рештками на морському дні", — резюмує Ліам, додавши, що планує виставити це викопне "золото" на аукціон.

Реакція соцмереж

Користувачі мережі не приховували захоплення від знахідки чоловіка. Найбільше підтримки отримали так репліки:

"Сто вісімдесят МІЛЬЙОНІВ років. Вау. Ми — ніщо";

"Це як відкривати коробку шоколадок! 180 мільйонів років тому";

"Вау, неймовірна знахідка. Просто обожнюю це";

"Хочу собі теж придбати таку".

Раніше Фокус розповідав про те, як знайшли скелет чудовиська віком 125 млн років. Найбільш примітним виявилося те, що стародавня рептилія була двоголовою.

Згодом стало відомо, що знайдено найдавніші скам'янілості у світі. Нові скам'янілості були виявлені вченими недалеко від міста Сідмут у Девоні й тепер вважаються найдавнішими з коли-небудь виявлених скам'янілостей.