Собаки в автобусе устроили концерт по дороге в парк: после наступил сплошной дзен (видео)

Смотрители приюта для животных американского штата Висконсин сняли поездку хвостатых автобус до и после прогулки. Контраст поведения четвероногих вызвал массу положительных отзывов в сети.

Большая группа собак ехала в автобусе и громко ругалась во время поездки, а уже после — все четвероногие вели себя спокойно. Курьез с действиями животных обнародовали смотрители в Instagram.

Ролик стал популярным — набрал более 330 тыс. просмотров. На кадрах можно увидеть, как целая группа собак ехала в автобусе, который ехал на прогулку.

Четвероногие активно ругались друг на друга, а также в сторону окон во время пути на прогулку. Через несколько секунд видео меняется, и можно увидеть тех же собак, но они вели себя тихо и спокойно.

Известно, что ролик был снят несколько дней назад в американском штате Висконсин. Авторы ролика не сообщили дополнительных деталей, где и как проводили прогулку этой группы животных.

Смотрители из группы K9Konvoy известен в сети как группа энтузиастов, которые собирают у владельцев их собак и проводят прогулки с ними. Также работники центра занимаются приютом бездомных животных, которым дают возможность проводить время на природе.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, пользователи не сдерживали иронии от увиденного. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Переведите мне, о чем они говорят?";

"Рекс, слышишь? Мы едем гулять, гулять!";

"Прямо как школьный автобус, только пассажиры здесь милые";

"Гав-гав!";

"Теперь Вы в курсе, что значит "собачиться", когда едете на пикник большой группой".

