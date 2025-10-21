Собаки в автобусі влаштували концерт дорогою до парку: після настав суцільний дзен (відео)

Доглядачі притулку для тварин американського штату Вісконсин зафільмували поїздку хвостатих автобус до та після прогулянки. Контраст поведінки чотирилапих викликав масу позитивних відгуків у мережі.

Велика група собак їхала в автобусі та гучно лаяла під час поїздки, а вже після — всі чотирилапі поводилися спокійно. Курйоз з діями тварин оприлюднили доглядальники в Instagram.

Ролик став популярним — набрав понад 330 тис. переглядів. На кадрах можна побачити, як ціла група собак їхала в автобусі, що їхав на прогулянку.

Чотирилапі активно лаяли одне на одного, а також у сторону вікон під час шляху на прогулянку. Через кілька секунд відео змінюється, і можна побачити тих самих собак, але вони поводилися тихо та спокійно.

Наразі відомо, що ролик був знятий кілька днів тому в американському штаті Вісконсин. Автори ролика не повідомили додаткових деталей, де і як проводили прогулянку цієї групи тварин.

Відео дня

Доглядальники з групи K9Konvoy відомий в мережі як група ентузіастів, які збирають у власників їхніх собак і проводять прогулянки з ними. Також працівники центру займаються прихистком безпритульних тварин, яким дають нагоду проводити час на природі.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика, користувачі не стримували іронії від побаченого. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Перекладіть мені, про що вони говорять?";

"Рекс, чуєш? Ми їдемо гуляти, ГУЛЯТИ!";

"Прямо як шкільний автобус, тільки пасажири тут милі";

"Гав-гав!";

"Тепер Ви в курсі, що значить "собачитися", коли їдете на пікнік великою групою".

Раніше Фокус розповідав, що собака навчила "манер" хазяїна під час прогулянки. Мешканець США прогулювався з собаками порі бордер колі та хаскі, захотівши перевірити поведінку хвостатих.

Згодом стало відомо, як чоловік залишив хаскі самого вдома. Однак після повернення він зрозумів, що скоїв велику помилку.