Женщина ела мороженое возле пирса: она не была готова к тому, что произойдет дальше (видео)
Жительница США лакомилась мороженым, когда произошла неожиданная ситуация — чайка зависла в полете над женщиной и украла лакомство. Реакция американки на поведение птицы стала обсуждаемой в сети.
Никто не ожидал, что чайка зависнет над героиней истории и обокрадет настолько нагло, как видно на опубликованном ролике в Reddit.
Ролик стал популярным — набрал несколько тысяч реакций и комментариев. Видео начинается с того, что женщина лакомится мороженым на пирсе, когда над ней зависла в воздухе чайка.
Буквально через несколько секунд птица снижается над героиней истории, а затем — резким движением надкусывает мороженое. Женщина через мгновение понимает, что кто-то обокрал ее и начинает оглядываться вокруг.
Когда она поднимает голову, то замечает наглеца над ней. Ее реакция удивления завершает короткий ролик на платформе.
Пока точно неизвестно, где и когда именно было снято это видео. По версии сети, это произошло на одном из пирсов в США.
Реакция соцсетей
В комментариях к вирусному видео, пользователи саркастически отметили хитрость чайки и удивленную реакцию женщины. Больше всего поддержки получили такие реплики:
- "Это что-то из разряда "Миссия невыполнима" от чайки";
- "Не доверяй чайкам. Они подлые";
- "Полное отсутствие ситуационной осведомленности, Боже мой";
- "К счастью, что чайка хотела только мороженое, а не украсть топпинги".
Ранее Фокус рассказывал о том, что в Шотландии раздают зонты от чаек. В шотландских городах Инвернесс и Нейрн местные столкнулись с проблемой чаек, которые активно нападают на людей.
Впоследствии стало известно, как звездой сети стала чайка в кадре. Британка Хлоя Рейни вместе с подругами решили снять видео в соцсети, когда были на пляже в городке Эксмут.