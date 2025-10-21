Женщина ела мороженое возле пирса: она не была готова к тому, что произойдет дальше (видео)

Жительница США лакомилась мороженым, когда произошла неожиданная ситуация — чайка зависла в полете над женщиной и украла лакомство. Реакция американки на поведение птицы стала обсуждаемой в сети.

Никто не ожидал, что чайка зависнет над героиней истории и обокрадет настолько нагло, как видно на опубликованном ролике в Reddit.

Ролик стал популярным — набрал несколько тысяч реакций и комментариев. Видео начинается с того, что женщина лакомится мороженым на пирсе, когда над ней зависла в воздухе чайка.

Буквально через несколько секунд птица снижается над героиней истории, а затем — резким движением надкусывает мороженое. Женщина через мгновение понимает, что кто-то обокрал ее и начинает оглядываться вокруг.

Когда она поднимает голову, то замечает наглеца над ней. Ее реакция удивления завершает короткий ролик на платформе.

Пока точно неизвестно, где и когда именно было снято это видео. По версии сети, это произошло на одном из пирсов в США.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, пользователи саркастически отметили хитрость чайки и удивленную реакцию женщины. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Это что-то из разряда "Миссия невыполнима" от чайки";

"Не доверяй чайкам. Они подлые";

"Полное отсутствие ситуационной осведомленности, Боже мой";

"К счастью, что чайка хотела только мороженое, а не украсть топпинги".

Ранее Фокус рассказывал о том, что в Шотландии раздают зонты от чаек. В шотландских городах Инвернесс и Нейрн местные столкнулись с проблемой чаек, которые активно нападают на людей.

Впоследствии стало известно, как звездой сети стала чайка в кадре. Британка Хлоя Рейни вместе с подругами решили снять видео в соцсети, когда были на пляже в городке Эксмут.