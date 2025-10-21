Жінка їла морозиво біля пірсу: вона не була готова до того, що станеться далі (відео)

Мешканка США ласувала морозивом, коли сталася неочікувана ситуація — чайка зависла в польоті над жінкою та вкрала смаколик. Реакція американки на поведінку птахи стала обговорюваною в мережі.

Ніхто не очікував, що чайка зависне над героїнею історії й обікраде настільки нахабно, як видно на опублікованому ролику в Reddit.

Ролик став популярним — набрав кілька тисяч реакцій та коментарів. Відео починається з того, що жінка ласує морозивом на пірсі, коли над нею зависла в повітрі чайка.

Буквально за кілька секунд птаха знижується над героїнею історії, а потім — різким рухом надкушує морозиво. Жінка за мить розуміє, що хтось обікрав її та починає оглядатися довкола.

Коли вона підіймає голову, то помічає нахабу над нею. Її реакція здивування завершує короткий ролик на платформі.

Наразі точно невідомо, де та коли саме було зняте це відео. За версією мережі, це сталося на одному з пірсів у США.

Відео дня

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, юзери саркастично відзначили хитрість чайки та здивовану реакцію жінки. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Це щось із розряду "Місія неможлива" від чайки";

"Не довіряй чайкам. Вони підлі";

"Повна відсутність ситуаційної обізнаності, Боже мій";

"На щастя, що чайка хотіла лише морозиво, а не вкрасти топінги".

Раніше Фокус розповідав про те, що в Шотландії роздають парасолі від чайок. У шотландських містах Інвернесс і Нейрн місцеві зіткнулися з проблемою чайок, які активно нападають на людей.

Згодом стало відомо, як зіркою мережі стала чайка в кадрі. Британка Хлоя Рейні разом з подругами вирішили зняти відео в соцмережі, коли були на пляжі в містечку Ексмут.